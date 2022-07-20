Названы способы легче засыпать в жару

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов в беседе с Ura.ru назвал несколько способов, которые помогут людям, страдающим от бессонницы в жаркую погоду, легче засыпать.«Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берется простынь, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее. Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко. Но это если нет каких-то противопоказаний почечных и сердечно-сосудистых, потому что идет испарение и начинается обезвоживание»,— заявил специалист.Тем, у кого в доме нет кондиционера, эксперт советует использовать вентиляторы. Также он рекомендует следить за тем, не обостряются ли в жару сердечно-сосудистые заболевания, поскольку это является частой проблемой.