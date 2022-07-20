Названы способы легче засыпать в жару
«Можно кровать охлаждать водой. Не совсем в кровать выливать, а берется простынь, мочится водой, и пока она высыхает, становится холоднее. Пить как можно больше прохладной воды и выпивать три литра в день, если очень жарко. Но это если нет каких-то противопоказаний почечных и сердечно-сосудистых, потому что идет испарение и начинается обезвоживание»,
— заявил специалист.
Тем, у кого в доме нет кондиционера, эксперт советует использовать вентиляторы. Также он рекомендует следить за тем, не обостряются ли в жару сердечно-сосудистые заболевания, поскольку это является частой проблемой.
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