Болезни сердца: ходьба пешком снижает риск на 30% – сколько нужно ходить?
Говоря о сердечных заболеваний, представляющих опасность для жизни человека, медики выделяют сердечный приступ, инсульт, повышенное артериальное давление (гипертонию) и высокий уровень холестерина. Некоторые из этих проблем возникают со временем, по мере увеличения возраста, другие возникают внезапно, – но их всех объединяет то, что они предотвратимы.
Иногда обеспечить себе защиту от болезней сердца можно простыми способами: одним из таковых является ходьбаэ По данным Гарвардской медицинской школы, всего 21 минута ходьбы в день может поспособствовать снижению риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.
Благотворное влияние пешей ходьбы на состояние сердечной мышцы и сосудистой системы настолько велико, что ученые называют ее «чудо-лекарством». Причину такого сильного влияния они видят в том, что ходьба дает эффект кардио или сердечно-сосудистой тренировки, в результате которой укрепляется сердечная мышца. В обзоре Гарвардской медицинской школы говорится, что она является одним из самых эффективных, а также одним из самых простых и доступных видов деятельности, которые можно использовать для снижения риска сердечно-сосудистых болезней.
Еще одно полезное свойство ходьбы как средства улучшения сердечного здоровья – это ее способность снимать повседневный стресс. В данном качестве она также очень полезна для укрепления психического здоровья, уменьшения депрессии.
Помимо этого, гарвардские ученые связывают привычку регулярно ходить пешком с рядом других позитивных в отношении здоровья эффектов.
«Это может стать ключом к снижению веса и риса диабета, уменьшению артериального давления и уровня холестерина, улучшению памяти, лучшей защите от рака».
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