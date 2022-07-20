Врач-диетолог Соломатина рассказала о пользе кабачков

Во второй половине июля обычно созревают первые кабачки, которые дачники стараются быстрее употребить. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах тыквенных.Диетолог отметила высокое содержание полезных микроэлементов в кабачках. Также он выступает в роли абсорбента. Это придает тыквенным очищающие свойства, пояснила Соломатина.Кроме того, кабачки низкокалорийные. Нежная клетчатка овоща придает ему легкоусваиваемость и отсутствие аллергенов, рассказала в беседе врач.Соломатина назвала магний и кальций как самые полезные микроэлементы в кабачке. Вкупе они помогают сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечному тракту.В завершении диетолог советует не жарить кабачки, так как они хорошо впитывают жир. По ее словам, тыквенные лучше варить на пару или потушить.