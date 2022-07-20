Врач-диетолог Соломатина рассказала о пользе кабачков
Диетолог отметила высокое содержание полезных микроэлементов в кабачках. Также он выступает в роли абсорбента. Это придает тыквенным очищающие свойства, пояснила Соломатина.
Кроме того, кабачки низкокалорийные. Нежная клетчатка овоща придает ему легкоусваиваемость и отсутствие аллергенов, рассказала в беседе врач.
Соломатина назвала магний и кальций как самые полезные микроэлементы в кабачке. Вкупе они помогают сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечному тракту.
В завершении диетолог советует не жарить кабачки, так как они хорошо впитывают жир. По ее словам, тыквенные лучше варить на пару или потушить.
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