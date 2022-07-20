Полезного для здоровья количества алкоголя до 40 лет не существует

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Если вы моложе 40, то любое количество употребляемого вами алкоголя будет вредным для здоровья. К такому выводу пришли учёные из Университета Вашингтона.Американские исследователи опровергли представление о существовании какого-то полезного для здоровья количества спиртных напитков, которое может регулярно получать человек. Раньше считалось, что это эквивалент одного бокала вина в день. Однако выяснилось, что всё зависит от того, сколько вам лет. Если вы ещё не разменяли пятый десяток, то никакого безопасного уровня алкоголя не существует, что во многом связано с воздействием спиртных напитков на риск ДТП, травм и насильственных преступлений. Если вы старше 40 лет и не имеете каких-то хронических заболеваний, то очень небольшое количество спиртных напитков может несколько снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний вроде инфарктов и инсультов, а также диабета.Эти болезни являются основной причиной смертности населения в развитых странах. Когда оценивается кумулятивное воздействие алкоголя на здоровье особенно лиц среднего и старшего возраста, то можно прийти к выводу о том, что умеренное его употребление полезней, чем полное воздержание. Однако для лиц до 40 любое количество алкоголя однозначно вредно. В частности, исследование не обнаружило защитного воздействия алкоголя против таких заболеваний, как туберкулез, гипертония, мерцательная аритмия, болезни печени, панкреатит и многие виды рака.В руководствах по количеству алкоголя, допустимого для здоровья в разных странах, упоминается о том, что мужчинам и женщинам разрешаются разные дозы. Однако новое исследование показало, что употребление алкоголя надо дифференцировать не по полам, а по возрасту человека, то есть до 40 и после 40.