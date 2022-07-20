Названа листовая зелень, ускоряющая метаболизм

Скорость обмена веществ зависит от множества факторов и может быть очень разной — одни люди могут есть все подряд и оставаться стройными, а другим достаточно съесть пару булочек, чтобы увидеть лишний килограмм на весах. Существуют продукты питания, ускоряющие метаболизм — это, например, шпинат.В листовой зелени значительное содержание ценных для организма микроэлементов — в частности, железа и магния. Один из самых полезных продуктов такого типа — шпинат, который не только насыщен полезными веществами, но и позволяет ускорить обмен веществ*.В чашке термически обработанного шпината содержится 36-37% суточной нормы железа и магния. Эти вещества воздействуют на гормоны щитовидной железы, чем и достигается ускорение метаболизма. Известно, что если организму не хватает железа, то это проявляется не только в виде общей вялости, но и в виде повышения ИМТ, особенно у женщин. Магний, в свою очередь, помогает телу превращать употребленную пищу в энергию, необходимую для жизнедеятельности. Специалисты в области здорового питания рекомендуют регулярно употреблять не только шпинат, но и другие виды листовой зелени, так как все такие продукты несут пользу для организма.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний