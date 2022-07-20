Доказано, что толстеют всё-таки от котлет

Популярная пословица о том, что толстеют не от котлет, а от лет, была опровергнута учеными. Возрастное замедление метаболизма не является причиной набора лишнего веса с годами.Люди в возрасте, которые набирают килограммы, обычно в своё оправдание приводят пословицу - толстеют не от котлет, а от лет. В иносказательной форме она объясняет появление так называемого «запасного колеса» вокруг талии или замедления метаболизма с годами, то есть скорости сжигания калорий. Однако новое исследование из Финляндии показало, что прибавка лишнего веса в среднем возрасте происходит не по причине замедления метаболизма. Отметим, что это явление ускоряет старение, и имеющие ожирения 55-летние граждане обладают проблемами со здоровьем, которые при нормальном весе наблюдаются после 70.Метаболизм представляет собой описание химических процессов, которые помогают нам тратить энергию после употребления пищи на выполнение важнейших функций организма вроде дыхания, перекачивания крови и обеспечения «топливом» органов. Существуют две разновидности метаболизма. Первая - это метаболизм в состоянии покоя, то есть минимальное количество энергии или калорий, которое нам требуется для сохранения жизнеспособности. Второй тип – общее потребление всей энергии. Оно представляет собой сочетание метаболизма в состоянии покоя плюс той самой энергии, использующейся для физической активности и переваривания пищи. Для ведущих сидячий образ жизни взрослых первый показатель равняется от 50% до 70% от общего использования энергии, на процессы пищеварения тратится от 10% до 15%, а на физическую активность от 20% до 30%.Учёные измерили показатели скорости метаболизма у 6 400 человек в возрасте от 8 дней до 95 лет. Оказалась, что скорость действительно меняется с годами, но совсем не так, как нам кажется. К примеру, женщина в возрасте 50 лет сжигала калории настолько же эффективно, как и 20-летняя девушка. Скорость замедлялась приблизительно на 3% каждый год до достижения 20 лет, затем она выходила на стабильный показатель и оставалась на нём до 60 лет. А значит, никакого снижения скорости метаболизма в среднем возрасте нет.