Диетолог приравняла сладкое к алкоголю

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Диетолог, врач превентивной и антивозрастной медицины Анна Киселева сравнила опасность привыкания к сахару с алкогольной зависимостью.По словам эксперта, сахар, как и другие продукты с высоким содержанием простых углеводов, может вызывать привыкание, как при алкогольной зависимости. В этом и заключается опасность сахара.Как пояснила Киселева, при употреблении сахара вырабатываются «гормоны счастья» — дофамин и серотонин. Они улучшают настроение человека. Это происходит из-за того, что глюкоза влияет на рецепторы, посылающие определенные сигналы в мозг. Так и создается зависимость от сладкого.Из-за этих реакций человек начинает есть сладкое при стрессе, тревожности и усталости. Так он пытается нормализовать свое настроение и при снижении уровней дофамина и серотонина всегда «заедает» стресс.