Методы избавления от второго подбородка

Воздействуя на кожу массажными движениями, вы усилите кровообращение в области подбородка и шеи.С целью профилактики появления второго подбородка и борьбы с ним специалисты рекомендуют делать массаж мышц подбородка и шеи.Воздействуя на кожу массажными движениями, вы усилите кровообращение в области подбородка и шеи, что позволит привести в тонус мышцы и кожу.Несложные процедуры массажа каждый может выполнять самостоятельно.Для этого понадобятся:масло массажное или любое растительное,крем,махровое полотенце,солевой раствор.Нанесите на подбородочную область массажное масло или крем.Начинайте выполнять массажные движения. Сначала поглаживающие, от середины подбородка к ушам, затем легкие постукивания по массажным линиям, которые сменить на пощипывания.ПохлопыванияЕжедневно вечером, при нанесения крема на кожу лица, шею и область декольте, возьмите себе за правило наносить крем похлопывающими движениями, сначала мягкими, затем с усилением.Произведите энергичные похлопывания подбородка тыльной стороной руки (при этом пальцы держите прижатыми друг к другу). Движения должны быть достаточно быстрыми, чтобы вы почувствовали легкое онемение подбородка (примерно 1-2 минуты).Этот вид массажа удобен тем, что его можно проводить не только после нанесения крема, но и читая книгу или сидя за компьютером. И чем чаще вы будете это делать, тем быстрее проявится результат.Похлопывания увеличивают кровообращение в проблемной зоне, что способствует рассасыванию жировых отложений.Медовый массажЕсли массировать кожу подбородка с медом до покраснения кожи, это тоже будет способствовать рассасыванию жира в области двойного подбородка. Но еще мед хорошо питает кожу.Солевой массажПолотенце, желательно жесткое, сверните вдоль в несколько сложений, намочите в холодном солевом растворе, в который дополнительно можно добавить немного сока выжатого лимона.Теперь возьмите полотенце за концы и с силой хлопайте им по двойному подбородку.20-30 солевых похлопываний утром и вечером, значительно уменьшат жировые отложения под подбородком.После массажа сполоснуть лицо водой и протереть проблемную область настоем мяты.Массажер от второго подбородкаБыстрее устранить проблему второго подбородка помогают специальные массажеры.В наши дни существует огромный выбор массажеров для лица, в том числе и специализированных приспособлений для устранения второго подбородка.Их применение позволяет тратить гораздо меньше времени на данную проблему. Они гораздо эффективнее всех домашних средств и процедур, хотя тоже относятся к домашним, ведь этими массажерами вы будете пользоваться дома.По своему воздействию массажеры подразделяются на три вида:электрический,вакуумный,механический.Электрический массажер действует на проблемные зоны бесперебойными импульсами микротока, вызывая сокращения мышц. Мышцы работают, усиливая кровообращение и лимфообращение.Вакуумный массажер. Для домашнего использования продаются вакуумные банки с резиновыми грушами и электрические массажеры, тоже вакуумные.При надавливании рукой, воздух выталкивается из груши, затем стеклянную колбу прикладывают к коже и опускают грушу, которая всасывает кожу в колбу. Происходит приток крови к месту «засоса кожи» в колбу, что способствует расщеплению и выведению жира.При работе с вакуумным массажером кожу предварительно смазывают маслом, чтобы легче было перемещать колбу по коже.Механический массажер. Это приспособление — тренажер для подбородка. Работает по принципу преодоления сопротивления, которые создают пружины, вмонтированные в него.Наклоняя голову и преодолевая сопротивление, активизируются мышцы шеи и подбородочной области.Тренажер очень эффективный, укрепляет тонус мышц нижней части лица и шеи, обеспечивает дополнительное кровообращение и лимфообращение, что способствует рассасыванию жира.Механический массажер можно применять и с целью профилактики.