Методы избавления от второго подбородка
С целью профилактики появления второго подбородка и борьбы с ним специалисты рекомендуют делать массаж мышц подбородка и шеи.
Воздействуя на кожу массажными движениями, вы усилите кровообращение в области подбородка и шеи, что позволит привести в тонус мышцы и кожу.
Несложные процедуры массажа каждый может выполнять самостоятельно.
Для этого понадобятся:
масло массажное или любое растительное,
крем,
махровое полотенце,
солевой раствор.
Нанесите на подбородочную область массажное масло или крем.
Начинайте выполнять массажные движения. Сначала поглаживающие, от середины подбородка к ушам, затем легкие постукивания по массажным линиям, которые сменить на пощипывания.
Похлопывания
Ежедневно вечером, при нанесения крема на кожу лица, шею и область декольте, возьмите себе за правило наносить крем похлопывающими движениями, сначала мягкими, затем с усилением.
Произведите энергичные похлопывания подбородка тыльной стороной руки (при этом пальцы держите прижатыми друг к другу). Движения должны быть достаточно быстрыми, чтобы вы почувствовали легкое онемение подбородка (примерно 1-2 минуты).
Этот вид массажа удобен тем, что его можно проводить не только после нанесения крема, но и читая книгу или сидя за компьютером. И чем чаще вы будете это делать, тем быстрее проявится результат.
Похлопывания увеличивают кровообращение в проблемной зоне, что способствует рассасыванию жировых отложений.
Медовый массаж
Если массировать кожу подбородка с медом до покраснения кожи, это тоже будет способствовать рассасыванию жира в области двойного подбородка. Но еще мед хорошо питает кожу.
Солевой массаж
Полотенце, желательно жесткое, сверните вдоль в несколько сложений, намочите в холодном солевом растворе, в который дополнительно можно добавить немного сока выжатого лимона.
Теперь возьмите полотенце за концы и с силой хлопайте им по двойному подбородку.
20-30 солевых похлопываний утром и вечером, значительно уменьшат жировые отложения под подбородком.
После массажа сполоснуть лицо водой и протереть проблемную область настоем мяты.
Массажер от второго подбородка
Быстрее устранить проблему второго подбородка помогают специальные массажеры.
В наши дни существует огромный выбор массажеров для лица, в том числе и специализированных приспособлений для устранения второго подбородка.
Их применение позволяет тратить гораздо меньше времени на данную проблему. Они гораздо эффективнее всех домашних средств и процедур, хотя тоже относятся к домашним, ведь этими массажерами вы будете пользоваться дома.
По своему воздействию массажеры подразделяются на три вида:
электрический,
вакуумный,
механический.
Электрический массажер действует на проблемные зоны бесперебойными импульсами микротока, вызывая сокращения мышц. Мышцы работают, усиливая кровообращение и лимфообращение.
Вакуумный массажер. Для домашнего использования продаются вакуумные банки с резиновыми грушами и электрические массажеры, тоже вакуумные.
При надавливании рукой, воздух выталкивается из груши, затем стеклянную колбу прикладывают к коже и опускают грушу, которая всасывает кожу в колбу. Происходит приток крови к месту «засоса кожи» в колбу, что способствует расщеплению и выведению жира.
При работе с вакуумным массажером кожу предварительно смазывают маслом, чтобы легче было перемещать колбу по коже.
Механический массажер. Это приспособление — тренажер для подбородка. Работает по принципу преодоления сопротивления, которые создают пружины, вмонтированные в него.
Наклоняя голову и преодолевая сопротивление, активизируются мышцы шеи и подбородочной области.
Тренажер очень эффективный, укрепляет тонус мышц нижней части лица и шеи, обеспечивает дополнительное кровообращение и лимфообращение, что способствует рассасыванию жира.
Механический массажер можно применять и с целью профилактики.
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