Диетолог Соломатина назвала распространенные причины лишнего веса

Одной из частых причин появления лишнего веса являются возникающие с возрастом проблемы в работе щитовидной железы, говорит диетолог Елена Соломатина.В комментарии диетолога Соломатиной были перечислены распространенные причины лишнего веса у современных людей.«Существует множество причин, по которым человек может внезапно начать набирать лишние килограммы. Например, это может произойти из-за проблем со сном, нехватки определенных витаминов, стресса, а также из-за проблем с щитовидной железой», - назвала их эксперт порталу Ura.ru.Соломатина добавила, что у многих людей возрастным изменением в организме часто становится гипотиреоз, при котором щитовидной железой вырабатывается недостаточно гормонов. Это ведет к замедлению метаболических, обменных процессов и росту жировой ткани.В свою очередь, большое число людей реагируют на стрессовые обстоятельства жизни тем, что «заедают» их. Также распространенным фактором проблемы является недосып, сон в неподходящих условиях – например, в слишком шумной среде или там, где работает освещение.«При недосыпе вырабатывается кортизол, который мало того что побуждает есть, но и заставляет укладывать организм все в жировую ткань», - предупредила эксперт.Говоря о других возможных причинах набора лишних килограммов, медик назвала следующие нарушения.Инсулинорезистентность.Недостаток витамина D.Нарушения в микрофлоре пищеварительного тракта.