Терапевт Фаррахов перечислил 5 признаков, что вы не высыпаетесь из-за синдрома беспокойных ног

Если перед сном вас мучают неприятные ощущения в конечностях, которые трудно описать словами — нужно бежать к неврологу: только он сможет назначить эффективное лечение.Современный человек и так нередко страдает от плохого качества сна. Мало кому удается соблюдать режим дня и высыпаться. От того особенно обидно, когда вроде бы смог вовремя улечься в кровать — но быстро погрузиться в сон никак не получается.Как отмечает терапевт Марат Фаррахов, иногда причина этого кроется в неврологическом заболевании.Бывает ли с вами такое: только вы легли в кровать, как появилось странное, весьма неприятное ощущение в ногах, будто их что-то распирает, как будто ими нужно обязательно прийти в движение? И вот вы начинаете шевелить конечностями, но это не помогает. Приходится вставать, разминаться — и только после этого получается уснуть?Самое неприятное в этом повторяющимся состоянии, отмечает Фаррахов, — то, что вы даже не можете четко объяснить, что именно чувствуете. В итоге вы делитесь своими переживаниями с врачом. Тот, скорей всего, попытается проверить вас на диабет или сбой в работе щитовидной железы, а после того, как ничего не найдет, вполне может поставить диагноз вроде «неспецифические судороги» или «варикозная болезнь». И лекарства он пропишет соответствующие — но они, скорей всего, не помогут. Потому что причина проблемы на самом деле в другом.Вполне может быть, что на самом деле вы столкнулись с синдромом беспокойных ног. Как отмечает специалист в своей группе в соцсети, СБН — это неврологическая болезнь, при которой человек страдает от неприятных ощущений в ногах в состоянии покоя или вовремя сна. Нередко для облегчения симптомов ему приходится часто двигать ногами.Это заболевание очень распространено, но далеко не у всех его диагностируют. По статистике, синдром беспокойных ног знаком 5% взрослых людей и до 15% пожилых.Какие вообще симптомы синдрома беспокойных ног существуют? Терапевт перечислил 5 самых распространенных признаков:Странные ощущения в бедрах, голенях, стопах, которые пробуждают желания подвигать ногами;Эти ощущения могут появляться во время засыпания, в некоторых случаях — когда вы сидите или лежите;Неприятное чувство уходит, если подвигать ногами;Также синдром дает о себе знать через непроизвольные движения конечностями во время сна каждые 5-40 секунд;Нарушения сна приводят постепенно к хронической бессоннице.Особенно тяжело болезнь диагностировать у диабетиков: обычно врачи начинают в таком случае лечить человека от полинейропатии, но это не дает никакого результата.Синдром беспокойных ног диагностировать может невролог. Эту проблему возможно вылечить довольно быстро, поэтому при появлении неприятных симптомов не стоит откладывать визит к врачу.