Кому противопоказаны торт или пирожное: объясняет диетолог Гинзбург

Женщины, перешагнувшие свой 40-летний рубеж, не должны есть такие продукты, как торты или пирожные, – убежден известный российский диетолог Михаил Гинзбург.В своем интервью Гинзбург объяснил, что торт или пирожное промышленного производства представляют собой кондитерские изделия, отличающиеся избыточным содержанием жира и сахара. Переварить такую продукцию без особых последствий может только очень здоровый и крепкий организм с хорошим метаболизмом.По мнению Михаила Гинзбурга, женщинам старше 40 лет лучше раз и навсегда отказаться от таких продуктов. В этом возрасте женский организм претерпевает специфические физиологические изменения, увеличивающие его предрасположенность к лишнему весу. Быстрые рафинированные усваиваются все хуже, значительнее влияя на прирост жировой ткани.«Слишком жирные и сладкие продукты могут стимулировать обострение хронических заболеваний и приведут к появлению лишнего веса», - сказал о тортах в этом возрасте Гинзбург.Диетолог добавил, что мужчинам возрастом 50 и старше, тоже лучше отказаться от кондитерской выпечки, пирожных и тортиков – в особенности, при имеющейся гипертонии, атеросклерозе, предиабете (при диабете – само собой).Кроме того, медик посоветовал не давать пирожных детям. Эксперт сказал о том, что в промышленных тортах и пирожных могут содержаться нежелательные компоненты – например, вредное для сосудов и сердца переработанное пальмовое масло.