Снижает риск тромбозов, укрепляет сосуды: врачи назвали самое полезное для здоровья варенье

Этот сладкий десерт может помочь укрепить иммунитет и сердце. Главное — правильно его готовить и хранить, а не то последствия могут быть страшными: от отравления до рака печени.Клубника уже отошла, а вот малина, смородина и черника — как раз поспели, самое время запасаться ягодами на зиму. Кто-то предпочитает их замораживать, а кто-то — варит варенье. И варенье, по мнению врачей, вполне подходящий способ сохранить пользу и вкус ягод.- Его несложно готовить, оно не содержит никаких вредных химических добавок, по крайней мере, сваренное в домашних условиях, — говорят эксперты Роспотребнадзора. — И, если уж речь заходит о сладком, для организма варенье в любом случае лучше, чем фабричные конфеты.Многих волнует, а не пропадут ли из ягод витамины при варке? На самом деле, большинство из них останутся.ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора- Лучше всего при тепловой обработке сохраняется витамина А, не распадаются и витамины группы В, особенно в кислой среде, останется и витамин Е, — объяснила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова. — А вот аскорбиновая кислота сильно разрушается. Уменьшить ее потерю можно, если не измельчать фрукты и ягоды.Не пропадут из ягоды клетчатка и минеральные вещества. Однако не стоит переваривать варенье, а если есть возможность — обойтись без термообработки.- Вместо джема делайте варенье, так как для джема требуется более длительная варка, а чем дольше вы варите варенье, тем меньше в нем полезных веществ, — предупредила Юлия Зотова.И постарайтесь снизить содержание сахара. Так как он негативно влияет на вес, здоровье зубов.- Людям с диабетом, ожирением и детям до 5 лет варенье можно есть только в ограниченном количестве, — предупреждает Зотова. — Поэтому при варке используйте максимально низкое количество сахара. Может есть смысл заменить сахар на подсластители натурального происхождения: фруктозу, сорбит, ксилит.Также эксперт советует использовать для варенья патоку или мед — как делали это в России до 19 века.- У любого варенья есть свои полезные свойства: например, оно хорошо поднимает настроение, так как богато серотонином, как и любой сладкий продукт.Помимо этого, в варенье содержится клетчатка, которая стимулирует работу кишечника. Еще в нем много витаминов и микроэлементов, что оказывают благоприятное влияние на организм.Отдельная тема — ягодное варенье. В ягодах много аскорбиновой кислоты (витамина С), бета-каротина, однако они при воздействии высоких температур частично разрушаются, но также в них есть РР, Е, В1, В2 и другие витамины и микроэлементы, которые достаточно термостойкие и послужат отличной профилактикой многих болезней и помогут легче справиться с уже имеющимися патологиями.Каждое варенье обладает своими свойствами:Малиновое — часто используют при лечении простуды, гриппа и ангины. Дело в том, что в самой ягоде есть салициловая кислота, благодаря которой варенье может действовать как жаропонижающее. Кроме того, в малине много витамина С, калия и кальция.Смородиновое — содержит много аскорбиновой и фруктовых кислот. Отлично улучшает иммунитет, укрепляет сосуды, снижает риск тромбозов и нормализует сахар в крови.Вишневое — обладает противовоспалительными свойствами. В составе вишни много витаминов А, С, Е, В. Особенно полезно такое варенье есть людям с пониженным гемоглобином.Брусничное — богато пектином, который выводит вредные вещества из кишечника и нормализует микрофлору ЖКТ. В таком варенье много полезных органических кислот.Облепиховое — кладезь витаминов А, Е, С, витаминов группы В, калия, магния и железа. Еще облепиха богата флавоноидами, которые помогают в борьбе с главной угрозой для здоровья сердечно-сосудистой системы — высоким давлением.Абрикосовое — источник каротина, который полезен для кожи и зрения. Кроме того, абрикос полезен для сердечно-сосудистой системы.Из грецких орехов — в таком варенье больше витаминов и микроэлементов, чем в ягодном. В нем содержится много антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот — Омега-3 и Омега-6. Варенье из грецких орехов помогает при переутомлении и укрепляет иммунитет. Также его можно использовать для профилактики атеросклероза.Тыквенное — в варенье содержится карнитин (витамин Т). Он улучшает обмен жиров в организме и помогает похудеть. Также тыквенное варенье помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта.Опасное вареньеИногда безобидная баночка варенья, которую вы купили в магазине или получили от заботливой бабушки, может представлять смертельную опасность. Дело в том, что у любого варенья есть свой срок годности.Если вы заметили на варенье даже самое маленькое пятнышко плесени, банку с лакомством нужно безжалостно выбросить. Дело в том, что в заплесневелом варенье уже есть афлатоксин (ядовитое вещество, вырабатываемое плесневыми грибами), который термическая обработка вряд ли разрушит. В лучшем случае такое варенье может вызвать отравление, в худшем — повысить риск столкнуться с раком печени.