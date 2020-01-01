Учёные подтвердили: алкоголь вреден для всех людей младше 40 лет

В более старшем возрасте можно говорить хоть о каких-то преимуществах умеренного употребления алкоголя, но молодёжи пить не стоит даже чуть-чуть.В Lancet опубликовали масштабное исследование, авторы которого решили проверить, насколько реалистичны сообщения о преимуществах употребления алкоголя для здоровья. Используя статистику исследования «Глобальное бремя болезней» 2020 года, они смогли оценить уровни употребления алкоголя людьми в возрасте 15 лет и старше в 204 странах и территориях.Они определили, что 1,34 млрд человек в 2020 году употребляли небезопасное количество алкоголя. 76,7% из них — мужчины, 59,1% младше 40 лет.Хотя риски, связанные с употреблением алкоголя, одинаковы для мужчин и женщин, группой максимального риска от небезопасного употребления алкоголя оказались мужчины в возрасте от 15 до 39 лет. В среднем они пьют больше и чаще, что негативно сказывается на здоровье. Также на эту группу приходится 60% всех пострадавших в ДТП.Учёные измеряют дозировку алкоголя в стандартных напитках. 1 порция эквивалентна 30 мл водки или другого напитка крепостью 40%, 100 мл вина (13%) или 375 мл пива (3,5%). Согласно анализу, безопасная доза для мужчин в возрасте до 40 лет составляет всего 0,136 порции в день, при превышении этого порога наносится ущерб здоровью. Женщины той же возрастной группы могут безопасно выпить примерно вдвое больше.Для людей в возрасте 40–64 лет безопасная доза поднимается от 0,5 до 1,81 стандартного напитка в день. А вот люди старше 65 лет могут потреблять до 3,5 порции алкоголя в день без негативных последствий для здоровья.При этом умеренное потребление алкоголя может принести пользу людям старше 40 лет, у которых нет серьёзных проблем со здоровьем. Среди преимуществ — снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.