Диетолог рассказала, что такое антиоксиданты и зачем они нужны организму
«В процессе нашей жизни все, с чем мы сталкиваемся, постепенно нас разрушает. Пища расщепляется на витамины, микроэлементы, аминокислоты и на свободные радикалы. Чтобы утилизировать свободные радикалы, восстанавливать организм, необходимы антиоксиданты», — говорит эксперт.
Природные антиоксиданты — это в первую очередь все ягоды, листовая зелень, зеленые овощи. Искусственные — уже собранные в правильной обработке и при правильной дозировке.
Мы можем получать антиоксиданты из продуктов, но как показывают современные исследования, за последние годы уровень витаминов и полезных микроэлементов в продуктах упал во много раз.
Выбирая антиоксиданты в виде препаратов, нужно учитывать несколько нюансов.
Первое — не все они сочетаются между собой. Второе — не должно быть избытка. Передозировки антиоксидантами могут давать побочные эффекты. Поэтому, выбирая нутрицевтики, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Выбирая добавки, смотрите на состав. Некоторые добавки содержат только одну форму, к примеру, витамин Е — альфа токоферол. В то время, как содержащие его продукты, содержат сразу несколько форм этого элемента. Отдавая предпочтение продуктам, всегда оценивайте особенности региона, в котором они выросли — насколько качественные здесь сезонные продукты, насколько чувствителен к ним ваш организм, может ли он усваивать все эти продукты.
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