Как избежать солнечных ожогов — инструкция

Июль — макушка лета, самый жаркий и солнечный месяц. Кто-то уезжает в отпуск на море, другие — на дачу, а третьи остаются в городе. Но где бы мы не были, в это время мы получаем максимальную дозу УФ-излучения. Разбираемся, как проводить время на улице и в то же время защитить свою кожу от солнечных ожогов.Солнечный ожог обычно появляется после чрезмерного воздействия УФ-излучения солнца или искусственных источников, например, ламп в солярии. Любая открытая часть тела, включая мочки ушей, кожу головы и губы, может обжечься. Но если ваша одежда слишком тонкая и пропускает УФ-излучение, то кожа может пострадать даже под ней. Глаза чрезвычайно чувствительны к ультрафиолетовому излучению солнца и также могут пострадать.Признаки и симптомы солнечных ожогов обычно появляются в течение нескольких часов после пребывания на солнце. Но может потребоваться день или больше, чтобы узнать, насколько серьезен солнечный ожог. В некоторых случаях может потребоваться медицинская помощь.Интенсивное многократное воздействие УФ-излучения, приводящее к солнечным ожогам, увеличивает риск появления морщин и пигментных пятен. Это также повышает риск развития рака кожи, например, меланомы.Четыре способа защитить себя от вредного воздействия УФ-излучения:1. Время суток: избегайте пребывания на солнце в середине дня — с 10:00 до 16:00 — когда ультрафиолетовые лучи наиболее интенсивны. Кроме того, помните, что облака обеспечивают слабую защиту, а УФ-лучи могут отражаться от таких поверхностей, как вода, песок, снег или тротуар, что приводит к увеличению их воздействия.2. Солнцезащитный крем: используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия с фактором защиты от солнца (SPF) не менее 30 даже в пасмурные дни. Обильно наносите солнцезащитный крем перед выходом на улицу, также наносите его повторно каждые два часа или чаще, если вы плаваете или потеете. Наносите большое количество солнцезащитного крема на все открытые участки кожи, включая губы, кончики ушей, тыльную сторону рук и шею. И если вы используете остатки солнцезащитного крема из года в год, обязательно проверьте срок годности.3. Солнцезащитные очки: УФ-излучение также может обжечь глаза. Это обычно ощущается как боль или чувство «песка» в глазах. Слишком много УФ-излучения может повредить сетчатку, хрусталик и роговицу. Повреждение хрусталика солнцем может привести к помутнению хрусталика или даже к катаракте. Воздействие ультрафиолетового излучения также может увеличить риск развития меланомы глаза. Солнечный ожог роговицы называют снежной слепотой. Ищите солнцезащитные очки, которые блокируют оба типа УФ-излучения — УФ-А и УФ-В.4. Защитная одежда: солнцезащитные кремы не обеспечивают полной защиты от ультрафиолетовых лучей. Вам также следует защищать кожу одеждой из плотной ткани, закрывающей руки и ноги, и шляпой с широкими полями, которая обеспечивает большую защиту, чем кепка или козырек. Некоторые компании также продают одежду с фактором защиты от УФ-излучения или UPF, рейтинг которого аналогичен рейтингу SPF солнцезащитных кремов.