Какая смородина полезнее при снижении веса и при сахарном диабете?

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Эндокринолог Ольга Павлова рассказала, какие сорта смородины более полезны при сахарном диабете.Наиболее популярные в нашей стране — черная и красная смородина. Давайте проанализируем их пищевую ценность.«В 100 г черной смородины 44 ккал, 1 г белков, 0,2 г жиров, 7,3 г углеводов. Гликемический индекс довольно низкий — 15», — говорит эксперт.Черная смородина богата витаминами (С, В5, В6, Е, Н) и минералами, в ней содержится кремний, кобальт, молибден, калий, марганец, медь, магний, натрий, фосфор, цинк, хром.Красная смородина по ряду показателей проигрывает. Калорийность примерно такая же — 43, а вот гликемический индекс выше — 30. А этот показатель очень важен при сахарном диабете и снижении веса.Витаминно-минеральный состав примерно такой же: витамины С, К, В6, РР, Н, А, Е, минералы — кремний, молибден, медь, марганец, кальций, магний, цинк.Смородина оказывает положительное влияние на процессы обмена веществ, помогает укрепить иммунитет (именно поэтому ее рекомендуют во время простуд), оказывает сосудорасширяющее действие. Также это эффективное средство от воспалений. А еще смородина — хороший природный антисептик.?Она тонизирует организм, обладает мочегонными свойствами.Присутствие меди в составе ягод смородины оказывает противоопухолевое профилактическое воздействие.Ягоды благотворно влияют на работу сердца, сосудов, активизируют кровообращение.Если вы нацелены на избавление от лишнего веса, ешьте смородину дозировано — примерно 100 г за один прием пищи. Старайтесь съедать ее в первой половине дня.Полезны не только плоды, но и листья. Их можно заваривать, добавлять в чаи и настои. Это тоже хороший источник витамин в любое время года.