В России подтвержден первый случай оспы обезьян

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, проявления которого схожи с проявлениями натуральной оспы, только менее серьезны. По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент на 59 неэндемичных территориях выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования этой болезнью.

Роспотребнадзор сообщил, что в России подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян. Болезнь выявлена у молодого мужчины, который обратился к врачам с характерной сыпью. Ранее он вернулся из поездки по европейским странам.

По результатам исследования биоматериалов с помощью специальных тест-систем у больного была подтверждена оспа обезьян. Молодой человек изолирован и находится в инфекционной больнице. Весь круг его общения установлен и находятся под наблюдением медиков. Таким образом, возможность дальнейшего распространения инфекции остановлена. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Врачи отмечают, что болезнь протекает в легкой форме, без угрозы для жизни пациента. В России благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян.

Как передается оспа обезьян

Это не самая заразная инфекция, но все-таки она передается от человека человеку в следующих случаях:

Воздушно-капельным путем при длительном контакте.
При контакте с поврежденными участками кожи больного, его личными предметами и биологическими жидкостями.
Через биоматериалы из очагов поражения инфицированного человека.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://medportal.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь