В России подтвержден первый случай оспы обезьян

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Оспа обезьян — это вирусное заболевание, проявления которого схожи с проявлениями натуральной оспы, только менее серьезны. По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент на 59 неэндемичных территориях выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования этой болезнью.Роспотребнадзор сообщил, что в России подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян. Болезнь выявлена у молодого мужчины, который обратился к врачам с характерной сыпью. Ранее он вернулся из поездки по европейским странам.По результатам исследования биоматериалов с помощью специальных тест-систем у больного была подтверждена оспа обезьян. Молодой человек изолирован и находится в инфекционной больнице. Весь круг его общения установлен и находятся под наблюдением медиков. Таким образом, возможность дальнейшего распространения инфекции остановлена. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.Врачи отмечают, что болезнь протекает в легкой форме, без угрозы для жизни пациента. В России благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян.Как передается оспа обезьянЭто не самая заразная инфекция, но все-таки она передается от человека человеку в следующих случаях:Воздушно-капельным путем при длительном контакте.При контакте с поврежденными участками кожи больного, его личными предметами и биологическими жидкостями.Через биоматериалы из очагов поражения инфицированного человека.