Риск диабета после коронавируса сохраняется неделями

После заражения коронавирусной инфекцией вероятность столкнуться с диагнозом диабет сохраняется повышенной на протяжении нескольких недель. К такому выводу пришли учёные из Королевского колледжа Лондона.Заболевшие COVID-19 пациенты обладают повышенным риском столкнуться с диагнозом диабет и некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта опасность сохраняется неделями после развития первоначальной инфекции, как показало крупное по масштабу исследование, проведённое в Великобритании. Так, риск нарушений в работе сердца и кроветворной системы вроде аритмий и тромбов лёгких был почти в 6 раз выше у пациентов с коронавирусом, по сравнению с теми, кто не заболел. Сравнивались люди одного пола и возраста.Вероятность столкнуться с диабетом после заражения коронавирусом увеличилась на 80% в течение месяца, как установили исследователи. Они анализировали истории болезни более 400 000 пациентов с коронавирусом и следили за здоровьем аналогичного количества людей, которые уклонились от заражения. Всех проверяли на сердечно-сосудистые заболевания, а также диабет в течение следующих 12 месяцев.Как показал анализ, повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний оставался таковым в течение 7 недель после положительного теста на коронавирус, а затем он снижался к обычным цифрам. Но в отношении диабета увеличенная опасность сохранялась на протяжении не менее 6 месяцев перед тем, как также снизиться до среднестатистических показателей.