Какие продукты улучшают секс, а какие — неизбежно портят вашу личную жизнь

О продуктах, обладающих эффектом афродизиаков, люди знали еще тысячи лет назад. Все мы хотим, чтобы интимная жизнь была насыщенной и эмоциональной, для этого нужно, в том числе, проверить содержимое холодильника.Все мы хотим выглядеть стройными и подтянутыми, в том числе — и в спальне. Многие мужчины и женщины задумываются о том, как их внешность и общее состояние здоровья влияют на сексуальную жизнь. Сложно отрицать, что пивной животик может доставлять определенные неудобства. А вздутие живота и метеоризм в момент страсти могут просто напрочь испортить самый страстный секс.Наше повседневное питание и продукты для романтического ужина на свидании, определенным образом влияют на интимную сферу. Об этом не стоит забывать, особенно планируя малыша или стремясь внести изюминку в свои отношения. «Доктор Питер» совместно с врачом урологом-андрологом, репродуктологом — Станиславом Сосновским, кандидатом медицинских наук, разбирались, какие продукты и блюда пойдут на пользу сексу, а от каких лучше отказаться, и почему?1. Здоровье сердца и сосудов — залог хорошего сексаВажно позаботиться о том, чтобы органы, осуществляющие кровообращение, были здоровы и работали без сбоев. Именно от нормальной работы сердца и здорового тонуса сосудов зависит сексуальное возбуждение и острота ощущений. Достаточный приток крови к половым органам формирует половое возбуждение, полноценную эрекцию, создает во влагалище женщины достаточно смазки и обеспечивает оргазм.Для того, чтобы ваши сосуды полноценно работали, а сердце активно перекачивало кровь по ним, стоит максимально сократить в рационе количество трансжиров и легких углеводов. Поэтому откажитесь от фастфуда, сладких булочек и магазинной выпечки. Вместо них стоит отдавать предпочтение продуктам, которые богаты аминокислотами, особенно — L-аргинином.Для хорошего секса включайте в рацион киноа, куриное мясо, лосось, кунжут, миндаль и белую рыбу, 2 раза в неделю — красную, грецкий орех и фундук.2. Уровень тестостерона — на высотеПо данным многочисленных исследований, проведенных в разных странах, было показано — переход на питание с крайне низким уровнем насыщенного жира и холестерина, может провоцировать снижение уровня тестостерона. Поэтому полностью исключать насыщенный жир — нельзя (за исключением трансжиров). Для того, чтобы организм получал полезные жиры, обратите внимание на следующие продукты:Яйца.Нежирная говядина.Курица.Молочные продукты (сыр, творог, йогурт).Морепродукты.Дополнительно вы получите еще и цинк, необходимый для поддержания гормонального баланса.3. Больше энергии — прочь усталостьНередко мы отказываемся от близости в силу физической усталости. Поэтому для хорошего секса нужно питание, поддерживающее уровень энергии. Чтобы быть бодрыми и не отказывать себе в удовольствии, обратите внимание на потребление жидкости. Нередко усталость связана с банальным обезвоживанием. Кроме того, добавьте в рацион белковые продукты, они дают силы. Помочь в усвоении белков помогут фрукты.4. Набирайте мышечную массуМышечный каркас важен не только для красоты фигуры и внешней привлекательности. Помимо этого, мышцы дают силу для длительных и разнообразных сексуальных экспериментов. Для поддержания силы мышц и наращивания их объема необходимо достаточное количество животных и растительных белков. Они помогут пополнить запас необходимых аминокислот, которые требуются для роста волокон. Это мясо, рыба, молочные продукты, птица и яйцо, растительные белки.5. Снижайте калорийность для похуденияДаже потеря 2-3 лишних килограммов повышает удовлетворенность сексуальной жизнью. Поэтому поставьте себе цель привести свой ИМТ к значению ниже 25. Это поможет вам чувствовать себя лучше и получать больше удовольствия от близости. Можно урезать размер порции на четверть, заменив этот объем свежими овощами и фруктами.Продукты, которые могут все испортитьЕсть несколько продуктов, которые в силу особенностей влияния на пищеварение и организм в целом, могут испортить романтический вечер. Поэтому от них стоит отказаться хотя бы во время обеда перед планируемым свиданием.Бобовые — помимо того, что они достаточно тяжелы для пищеварения, эти продукты обладают еще одним неприятным минусом — в них содержится много веществ, обладающих газообразующими свойствами. Если в животе бурлит, он вздувается и возникает метеоризм, это может испортить самое долгожданное свидание.Алкогольные коктейли в большом количестве. Да, известно, что бокал вина, особенно красного, может разжечь желание у женщины и мужчины. Но избыток алкоголя может негативно сказаться на потенции мужчины и либидо женщины. Вместо секса можно получить сладко похрапывающее тело рядом с собой.Чипсы обладают резким запахом и дают ощущение тяжести в животе. Перед свиданием это не самая полезная пища. Если же их употреблять часто, они негативно отразятся на здоровье сердца и сосудов, а значит — потенции.Жирная говядина из-за содержания насыщенного жира может обладать крайне неожиданным эффектом. Она изменяет запах тела и пота, придавая ему не самые приятные нотки. Поэтому в день свидания от нее лучше отказаться.Избыток кофе обладает мочегонным эффектом, повышает уровень гормона стресса и может негативно отразиться на общем самочувствии. Поэтому в день свидания — не более 2 чашек в утренние часы.