В каких случаях не следует есть помидоры: терапевт Ледовский

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Терапевт Владислав Ледовский напомнил, что помидоры относятся к числу наиболее аллергенных летних продуктов.Терапевт Ледовский рассказал в интервью, что людям с проблемой повышенной кислотности, частыми изжогами или рефлюксной болезнью следует всегда обсуждать с врачом, можно ими или нет употреблять в пищу помидоры.«Помидоры повышают кислотность в желудке и могут провоцировать учащение приступов изжоги. Даже если противопоказаний не обнаружено, рекомендуется есть их только в умеренном количестве», - проинформировал врач.Еще один случай, когда не следует есть помидоры, – это имеющиеся у человека почечные камни: томаты могут вызывать обострение их неприятных и болезненных симптомов.Ледовский добавил, что помидоры являются известными аллергенами, способствующими росту гистамина и появлению характерных реакций со стороны организма в виде красных пятен, кожного зуда, слезотечения, насморка, отека слизистых ротовой полости и лица. Если после закуски из томатов возникают признаки аллергии, если их не следует, – передает слова терапевта «Газета.Ru».