Ароматерапия для похудения: 7 запахов, которые отключают аппетит

Оказывается, некоторые запахи помогают приглушить чувство голода. Поэтому ароматерапию успешно используют с целью сбросить лишние килограммы. Кроме того, это довольно приятная процедура. Какие именно запахи "отбивают" желание покушать?В стремлении сбросить лишние килограммы мы используем все доступные нам средства. Одно из них - ароматерапия. Следует отметить, что это довольно приятный метод, не связанный с каким-то напряжением или дискомфортом. Какие именно запахи помогут снизить аппетит и обмануть чувство голода. Узнайте прямо сейчас.Как не переедать с помощью ароматерапииКак же бывает трудно не съесть кусочек чего-то лишнего! Мы изобретаем различные методы: от большого количества питья и заканчивая мощными волевыми усилиями. Но это помогает далеко не всегда.Существует малоизвестный нюанс - определенные запахи могут помочь справиться с чувством голода и снизить аппетит. Эту ароматерапию практиковали с давних времен. А в наши дни в Австралии был проведен специальный эксперимент, который доказал на практике эффективность ароматеропии. В эксперименте приняли участие более 65 дам. Смысл эксперимента состоял в том, что женщины должны были взирать на изображение десертов и в то же время вдыхать разные ароматы. Выяснилось, что перечень ароматов, особенно цветочных, помогает держать под контролем чувство голода.Источником запахов могут выступать эфирные масла, определенные натуральные продукты и свечи на их основе.Что же рекомендуется нюхать, чтобы приглушить упрямый аппетит?Цветочные ароматыИсследования говорят, что самым эффективным запахом, подавляющим аппетит, является запах цветка розы. Регулярно вдыхая данный аромат, вы можете реально похудеть до 3 килограммов за месяц совершенно незаметно. Это потому, что в розах содержится ценное эфирное масло, которое влияет на подсознание, утоляет голод и дарит нам ощущение комфорта и радости.Еще целесообразно использовать в целях ароматерапии такие цветы как жасмин и лаванда. Они оказывают успокаивающий эффект, что хорошо действует на метаболизм.Для получения ощутимого эффекта необходимо находиться в помещении с названными цветами до 3 часов в сутки или использовать эфирные масла на их основе.Ванильный ароматСладкоежкам на смену тортикам и шоколадкам может явиться ванильная ароматерапия.Аромат ванили способен "обмануть" организм, потому что при вдыхании мы улавливаем определенные молекулы, которые передаются в головной мозг посредством обонятельного нерва. Так возникает ложное ощущение, что вы скушали, например, кондитерское изделие. Возникает чувство насыщения и удовлетворения, в итоге аппетит и тяга к сладкому исчезают.Цитрусовые ароматыГрейпфрут – самый подходящий цитрус для тех, кто хочет сбросить вес. При этом его абсолютно не обязательно кушать. Достичь цели можно, вдыхая аромат масла в течение 5 минут перед трапезой. Лучше всего использовать масло розового грейпфрута.Если вам не нравится именно грейпфрут, то нужно знать, что такие цитрусовые как апельсины и лаймы тоже способны запустить обмен веществ, что способствует избавлению от лишнего веса.Мятный ароматВ процессе одного из исследований в Университете Западной Вирджинии (США) был сделан вывод, что аромат мяты способствует потере веса.Нанесите несколько капель этого масла себе на запястье. Аромат будет вас сопровождать определенное время и, как следствие, угнетать ощущение голода.Ароматы фруктовВ ходе изучения воздействия ароматов на снижение веса в Университете Чикаго (США) было сделано открытие, что субъекты, у которых есть возможность вдыхать аромат любимых фруктов, худеют успешнее. Кроме этого, исследование выявило, что запах фруктов мотивирует наш мозг к выбору здорового питания.Ароматы корицы и мускатаКорица может своим запахом обмануть организм, создав иллюзию сытости. А корица в дуэте с мускатом запускает процесс обмена веществ и снижает желание скушать что-то сладкое. Кроме этого, корица - один из самых популярных естественных антидепрессантов. Вдыхая ее приятный аромат, вы не только приглушаете аппетит, но и создаете себе хорошее настроение.Ключевые правила ароматерапииАроматерапия эффективна исключительно тогда, когда ее осуществляют, соблюдая правила и систематически.Главное здесь - это процесс вдыхания аромата. Вам следует прикрыть пальцем ноздрю, а второй сделать три медленных глубоких вдоха. То же следует проделать с другой ноздрей.Данный процесс целесообразно осуществлять перед каждой трапезой или при возникновении ощущения голода.Чтобы организм оставался чувствительным и не возникло привыкания к конкретному аромату, нужно почаще чередовать запахи.Практикуя ароматерапию, следует помнить об осторожности. Внимание! Превышение дозы эфирных масел может спровоцировать головокружение и аллергию. Существуют и противопоказания. Подобная ароматерапия не рекомендуется беременным, людям, имеющим заболевания почек, органов дыхательной системы и страдающим аллергией.