Назван способ быстрого и эффективного похудения

Врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как быстро и эффективно снизить вес.Чтобы процесс шел активно, необходимо обратить внимание на рацион и физическую активность. Во-первых, необходимо включить в рацион белок, его потребность нужно высчитать, исходя из нормального веса организма, а не текущего: 1-1,5 грамма чистого белка на килограмм веса. В среднем, размер белкового продукта на один прием пищи будет составлять размер ладони человека.— Нужно есть курицу, индейку, рыбу, кролика и морепродукты. Тяжело перевариваемый белок мы исключаем. Второе, что включаем в рацион — это низкоуглеводные овощи. Белок и клетчатку нужно есть трижды в день. Фрукты и ягоды, серые каши без глютена мы оставляем, но тут важно количество. Чтобы быстро снижать вес, эффективны мягкие низкоуглеводные диеты: 50-70 граммов чистых углеводов в сутки,— объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.Чтобы вес быстрее уходил, нужно исключить из рациона продукты, которые задерживают воду: все соленое, копченое, маринованное, мясные полуфабрикаты. Если организм задерживает жидкость после приема молочных продуктов, то их тоже нужно исключить.Вторая составляющая — физические нагрузки. Эффективными будут легкие кардионагрузки, так как силовые тренировки будут только наращивать массу.После снижения веса необходимо продолжать правильно питаться по тем же правилам, чтобы легко удержать достигнутые результаты.