При синдроме Дауна возможно раннее вмешательство

Исследование показало, что у людей с синдромом Дауна развивается окислительный стресс на клеточном уровне. И это приводит к нарушению регуляции дифференцирования нейронов.Может ли окислительный стресс, вызывающий воспаления и разрушения клеток, повлиять на траекторию развития нейронов у людей с синдромом Дауна? Ученые из Университета Колорадо провели исследование, оценивающее начальные стадии развития нервной системы. И то, что они обнаружили, может быть положено в основу более раннего вмешательства при синдроме Дании. Дано объяснение различий тяжести течения этого расстройства.Синдром Дауна представляет собой сложное заболевание, которое встречается у одного ребёнка из каждых 700. Оно объясняется дополнительной копией 21-й хромосомы, изменяющей развитие тела и мозга ребёнка. С возрастом у таких людей появляется когнитивный дефицит различной степени, чаще развивается болезнь Альцгеймера с ранним началом, а всё это связано с повышенным уровнем окислительного стресса.Учёные пытались определить, играет ли окислительный стресс роль в дифференцировки нейронов до того, как клетки собственно и становятся этими нейронами. Были использованы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, полученные от человека и генетически модифицированные, чтобы действовать как эмбриональные стволовые клетки. Учёные предположили, что повышенный окислительный стресс у людей с синдромом Дауна будет проявляться на клеточном уровне, и это приведёт к нарушению регуляции дифференцировки нейронов. Исследование показало, что раннее вмешательство возможно. Эта работа предоставляет больше возможностей для будущих потенциальных вмешательств.