Названы продукты, которые способствуют разжижению крови
С проблемой густой крови часто сталкиваются беременные женщины, пожилые люди, люди, переболевшие коронавирусом или ведущие неправильный образ жизни. Если эту проблему игнорировать, то в перспективе она может грозить тромбообразованием.
Для разжижения крови важно контролировать ежедневный рацион питания. Рекомендуется есть шпинат, зелень, черноплодную рябину, жирную рыбу, морскую капусту и чеснок. Также пользу организму принесут морепродукты, грейпфрут, помидоры, вишня, дыня.
Кроме того, врачи советуют не забывать о физических нагрузках, которые положительно влияют на состояние крови.
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