Обезвоживание организма в жару, как избежать — метод доктора Комаровского

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Летняя жара, очередная волна которой ожидается уже в эти выходные, заставляет нас задуматься о том, как избежать обезвоживания. От него страдают и взрослые, и дети. Как восстановить потерянную жидкость и полезные вещества. Популярный доктор-педиатр поделился рецептом раствора для пероральной регидратации, который можно быстро приготовить в домашних условиях. Хотя при этом он назвал средств для регидратации “лекарством №1 для домашней аптечки в доме, где есть ребенок”. Почему оно, а не жаропонижающее средство?“Главная проблема ребенка при любом остром состоянии: перегреве, повышенной температуре, поносе, рвоте – это обезвоживание, - поясняет доктор Комаровский. - Не забывайте включить в этот список жару. Не допустить обезвоживания – главное в лечении детей. Поэтому существуют такие растворы – пакетик определенной соли и определенного варианта углеводов. Этот пакетик растворяется в воде и ребенок это пьет. А если он это пьет – ему не придется ехать в больницу на капельницы. Поэтому еще раз повторяю - это должно быть в каждом доме”.Доктор Комаровский говорит, что существует много аптечных вариантов этого средства. “Но если что-то случилось и нужно много пить, то самый простой и доступный рецепт для пероральной регидратации выглядит так: поваренная соль – 3 грамма, сахар (обычная сахароза) – 18 грамм, вода – 1 литр. И вот это пьем”, - дал простой совет кандидат медицинских наук.По ходу доктор Комаровский объяснил, что такое регидратация и регидратирующие средства для перорального приема.Регидрация - это восполнение потерь жидкости. Существуют два главных способа регидратации - внутривенный, когда необходимые растворы вводят в вену посредством капельницы, и пероральный - когда необходимые растворы человек получает через рот.“Знание смысла этих слов необходимо, поскольку существует целая группа фармакологических препаратов под названием “регидратирующие средства для перорального приема, - объясняет доктор Комаровский. - Что это такое? Иногда - готовый раствор, но обычно это порошок, или таблетка, или гранулы, в состав которых входят необходимые организму натрий, калий, хлор и другие вещества в специально подобранных сочетаниях и концентрациях, эквивалентных патологическим потерям.Объясняю: потливость - это потеря не только жидкости, но и натрия, и хлора (пот ведь соленый, а школьную формулу NaCl - все помнят наверняка). Если восполнять потери жидкости, но не восполнять потери солей — это чревато серьезными проблемами. А сколько все-таки надо соли? Вот умные ученые и рассчитали оптимальное количество солей на определенный объем воды. На этих расчетах и построены формулы регидратирующих средств. Помимо солей в состав препаратов часто входит глюкоза, иногда добавляются экстракты лекарственных растений (экстракт ромашки, например), отвары злаков (рис, пшеница)”.В результате, регидратирующие средства для перорального приема - это идеальный вариант быстрого и эффективного восполнения физиологических и патологических потерь жидкости. Именно поэтому они являются безрецептурными лекарственными препаратами и менно поэтому должны быть обязательным компонентом домашней аптечки