Обезвоживание организма в жару, как избежать — метод доктора Комаровского
“Главная проблема ребенка при любом остром состоянии: перегреве, повышенной температуре, поносе, рвоте – это обезвоживание, - поясняет доктор Комаровский. - Не забывайте включить в этот список жару. Не допустить обезвоживания – главное в лечении детей. Поэтому существуют такие растворы – пакетик определенной соли и определенного варианта углеводов. Этот пакетик растворяется в воде и ребенок это пьет. А если он это пьет – ему не придется ехать в больницу на капельницы. Поэтому еще раз повторяю - это должно быть в каждом доме”.
Доктор Комаровский говорит, что существует много аптечных вариантов этого средства. “Но если что-то случилось и нужно много пить, то самый простой и доступный рецепт для пероральной регидратации выглядит так: поваренная соль – 3 грамма, сахар (обычная сахароза) – 18 грамм, вода – 1 литр. И вот это пьем”, - дал простой совет кандидат медицинских наук.
По ходу доктор Комаровский объяснил, что такое регидратация и регидратирующие средства для перорального приема.
Регидрация - это восполнение потерь жидкости. Существуют два главных способа регидратации - внутривенный, когда необходимые растворы вводят в вену посредством капельницы, и пероральный - когда необходимые растворы человек получает через рот.
“Знание смысла этих слов необходимо, поскольку существует целая группа фармакологических препаратов под названием “регидратирующие средства для перорального приема, - объясняет доктор Комаровский. - Что это такое? Иногда - готовый раствор, но обычно это порошок, или таблетка, или гранулы, в состав которых входят необходимые организму натрий, калий, хлор и другие вещества в специально подобранных сочетаниях и концентрациях, эквивалентных патологическим потерям.
Объясняю: потливость - это потеря не только жидкости, но и натрия, и хлора (пот ведь соленый, а школьную формулу NaCl - все помнят наверняка). Если восполнять потери жидкости, но не восполнять потери солей — это чревато серьезными проблемами. А сколько все-таки надо соли? Вот умные ученые и рассчитали оптимальное количество солей на определенный объем воды. На этих расчетах и построены формулы регидратирующих средств. Помимо солей в состав препаратов часто входит глюкоза, иногда добавляются экстракты лекарственных растений (экстракт ромашки, например), отвары злаков (рис, пшеница)”.
В результате, регидратирующие средства для перорального приема - это идеальный вариант быстрого и эффективного восполнения физиологических и патологических потерь жидкости. Именно поэтому они являются безрецептурными лекарственными препаратами и менно поэтому должны быть обязательным компонентом домашней аптечки
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