7 страшных грехов против своего здоровья

Курение, баловство с антибиотиками и не только.Все мы грешны, естественно. Но есть вещи, которые трудно объяснить логикой. Например, почему мы продолжаем делать то, что в конечном итоге приведёт к ранней и, возможно, достаточно мучительной смерти.Поговорим, какие есть семь страшных грехов против здоровья, причастимся и наставим вас на путь истинный.Методология. Мы взяли самые частые причины смерти в нашей популяции и привычки или поступки, которые чаще всего к ним приводят. Так получился рэнкинг грехов. Разумеется, их много больше, но, на скромный взгляд нашей бесподобной редакции, эти семь самые страшнючие.Греховно не следить за давлениемВысокое давление — одна из самых ярких причин инсультов, инфарктов, ишемической болезни сердца, почечной недостаточности и других неприятностей. И проблема эта становится актуальной не только в 65. Фишка в том, что повышение давления не чувствуется, и если вы не будете его периодически проверять, возможно, упустите огромный фактор риска. Поэтому следите за давлением!Чтобы давление не убило вас, можно защитить себя от этого греха. Ваш рецепт: физические нагрузки, меньше соли в рационе, больше сна, меньше стресса и алкоголя. Не полностью, но хотя бы немного меньше. Если у вас высокое давление в 30 и ничто не помогает его снизить, бегите к кардиологу — у человечества есть хорошие лекарства.Греховно куритьПростите, но да. Бла-бла-бла, вам надоело слушать, что курение опасно. Но оно чаще всего приводит к состояниям, которые потом нас убивают. Инфаркт, инсульт, куча видов рака (не только дыхательной системы) — всё это провоцирует курение. Оно портит кожу и зубы. Курить — это как-то максимально нелогично, если вы планируете долгую и счастливую жизнь. И какая-то нелепая причина, чтобы умереть, ей-богу. Будьте сильнее дыма. Мы в вас верим!Греховно не убирать лишний весСразу оговоримся: мы ни в коем случае не пытаемся вас зашеймить за животик или аппетитные ножки, главное — следить за индексом массы тела, а не за формами. Если индекс вышел за пределы здорового — лучше снизить вес. К сожалению, лишний вес связан и с сердечными проблемами, и с раком, и с диабетом.Самая частая причина появления именно лишнего веса — дисбаланс в питании и низкий уровень физической активности. Постарайтесь добавить больше овощей в рацион и убавить переработанное мясо. А ещё двигаться. Хотя бы гулять вечерами.Греховно не проходить скрининг ракаС раком ситуация следующая: есть некоторые факторы, которые сильнее всего связаны с его появлением. И есть способы снизить смертность от некоторых видов рака — это называется скринингом.Скрининг — это не чекап всего тела и не анализы на онкомаркеры (их делают только людям с онкологией, если кто-то предлагает вам сдать онкомаркеры для поиска рака — бегите). Скрининг можно пройти только по некоторым особо опасным видам рака, для которых точно есть способ изменить ситуацию. Кстати, этот скрининг есть в диспансеризации, за него не нужно платить. Диспансеризацию проходят раз в три года, а с возрастом — раз в год.После 45 женщинам делают маммографию (рак груди — убийца женщин №?1).После 60 можно сдать анализ на скрытую кровь в кале, и если что-то будет не так, только потом делать колоноскопию.Так выявляют колоректальный предрак и рак.Если курите, лучше делать низкодозное КТ лёгких.Мужчинам с определённого возраста нужно сдавать анализ на ПСА — поможет словить рак простаты.А женщинам с 21 года раз в три года делать Пап-тест, чтобы словить предрак шейки матки и не дать случиться опасной опухоли.А ещё можно показывать врачу родинки странной формы — это поможет словить меланому или рак кожи. Защититься от него можно с помощью крема с SPF. Старайтесь использовать кремы для лица с SPF круглый год.Греховно не делать прививкиЕщё лет 80 назад люди умирали пачками от инфекций, к которым впоследствии удалось подобрать ключик. Им стали вакцины — они берегут нас от очень неприятных, болючих и противных инфекций, из которых полностью пока уничтожена только натуральная оспа. Да-да — стоит только подупасть коллективному иммунитету, как сразу вспышка. Вспомните, например, корь в Европе пару лет назад.Согласитесь: лучше защититься от опасности заранее, чем ждать подмоги в виде лекарства, когда грянет гром. Поэтому делайте прививки. Во взрослом возрасте некоторые из детских нужно повторить (например, от столбняка). Если вы не болели ветрянкой, лучше сделайте прививку и от неё. Ну и классика: прививки от гриппа и короны помогут вам бодро пережить любую зиму.Греховно сидеть целыми днями на местеМы уже писали, что сидение в конечном итоге опасно чуть ли не так же, как курение. Движение — жизнь, реально. Поэтому старайтесь двигаться и вставать почаще. Перерывы после звонков, прогулки, йога, активный спорт, уборка, танцы голышом — подойдёт всё. Главное — меньше сидения, потому что опять же инфаркты, инсульты и вот это вот всё.Греховно баловаться с антибиотикамиАнтибиотик — это лекарство, которое борется с бактериальной инфекцией. Вирусы не лечатся антибиотиками. Антибиотики всегда нужно допивать до конца. А ещё антибиотики нет смысла пить для профилактики или на всякий случай: зачем вы высаживаете подготовленную армию туда, где нет никакой битвы?Кроме отсутствия логики, у неправильного приёма антибиотиков есть ещё одно неприятное последствие: из-за такого поведения мы все умрём. Да, даже те, кто, в общем, и не злоупотреблял. Потому что таким способом мы показываем бактериям наше оружие, они уволакивают все схемы в тыл — и вот уже новые, защищённые и мутировавшие бактерии готовы вступить в бой.В науке это зовут антибиотикорезистентностью. Говоря проще, если продолжать баловаться антибиотиками, они перестанут работать для банальных инфекций. И вот мы уже умираем от чумы (снова). Если вы думаете, что ситуация это поколение не затронет, вот вам факт: на последней конференции по ВИЧ учёные обсуждали, что через 2–3 года лечить гонорею горла будет уже нечем. (О том, откуда гонорея в горле, подумайте сами.)Бонусный грех: не следить за здоровьем зубов. Качественная жизнь без зубов — это утопия. К тому же заменять их реально очень дорого. Чистите зубы и пользуйтесь зубной нитью. Однажды вы будете себе благодарны за это.