Минздрав зовёт россиян на пункты вакцинации

Руководство Минздрава обратилось к гражданам России с настоятельной просьбой как можно скорее возобновить кампанию вакцинации. В нашу страну пришли новые версии штамма Омикрон заболеваемость растёт, и это может закончиться весьма печально.Замглавы Минздрава Андрей Плутницкий призвал россиян как можно скорее возобновить вакцинацию. Для тех, кто ещё не делал прививки, наступило подходящее время сделать их, а тем, у кого с момента завершения вакцинации прошло более полугода, необходимо ревакцинироваться. В первую очередь, это касается граждан пожилого возраста и имеющих хронические болезни. Отметим, что значительное количество таких граждан уже умерло во время пандемии, так как потери России с учётом избыточной смертности могут составить до полутора млн человек к настоящему моменту. Такой катастрофической смертности пенсионеров за короткий период не отмечалось никогда после завершения ВОВ.Андрей Плутницкий призывает россиян проходить через ревакцинацию и не забывать, что подходящим интервалом для неё являются шесть месяцев. Ранее Академик Александр Гинцбург говорил, что ревакцинироваться можно до конца жизни через каждые 6 месяцев, поскольку из-за постоянных мутаций коронавируса на нас обрушиваются всё более агрессивные штаммы, и уровень защиты от вакцин становится менее продолжительным. Сейчас в России господствует штамм Омикрон со всеми его подлиниями, и в большинстве случаев он вызывает легкое течение коронавируса.Однако у людей пожилых и лиц с хроническими болезнями, имеющих ослабленный иммунитет, этот штамм может спровоцировать тяжелую форму инфекции. Пока в нашей стране плавно увеличиваются показатели выявленных инфекций и госпитализаций, взрывного роста не отмечается, но он может последовать уже в следующем месяце.