Названы проверенные способы борьбы с жиром на животе

Висцеральный жир, который накапливается в области живота, чрезвычайно опасен для организма, поэтому медики рекомендуют уделять серьезное внимание борьбе с ним. Существуют проверенные способы борьбы с жиром на животе.Сжечь жир на животе помогут силовые тренировки*. Кардио лучше оставить для других целей — отмечают специалисты. Силовые упражнения, которые должны включать выпады, тяги, приседания и толчки, помогут не только в борьбе с висцеральным жиром, но и в оптимизации метаболизма и наращивании мышечной массы.Замечено, что если человек спит меньше 7 часов в сутки, то жир на животе накапливается быстрее, плюс, от него труднее избавляться. Соответственно, нужно обеспечить здоровый сон необходимой (8-9 часов) продолжительности, если вы настроены на серьезную борьбу с жиром. Кстати, отход ко сну должен производиться не слишком поздно, т.к. в обратном случае организм производит гормоны стресса, способствующие образованию висцерального жира.Уровень стресса должен быть под контролем, чтобы организм не синтезировал слишком много кортизола. Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от спиртных и сладких напитков, которые представляют собой "жидкие калории".* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний