Названы 7 привычек, которые снижают риск инсульта почти вдвое

Исследователи из Техасского университета в Хьюстоне выяснили, как надо изменить свою жизнь, чтобы избежать инсульта. Достаточно обзавестись вот этими привычками — их всего семь.Американские ученые наблюдали за здоровьем 11 500 человек в возрасте от 45 до 64 лет в течение почти 30 лет, чтобы выяснить, как их образ жизни влияет на риск инсульта. Все участники исследования имели к нему генетическую предрасположенность. Учитывались показатели холестерина, глюкозы, давление, вес и принимаемые лекарства.Самый высокий риск инсульта ученые спрогнозировали для участников исследования с плохой наследственностью и проблемами с сердцем — около 25%. Но оказалось, что у тех, кто придерживался 7 простых правил, риск инсульта снижался почти вдвое.7 привычек против инсультаЭти правила под названием Life's Simple 7 (семь простых правил жизни) разработала Американская кардиологическая ассоциация, и научное исследование доказало, что соблюдение всего 7 здоровых привычек может снизить риск инсульта на 30–43%.- Если у человека есть плохая наследственность, стоит побудить его вести здоровый образ жизни и соблюдать Life's Simple 7, чтобы увеличить количество прожитых лет, — говорят ученые.Правильно питаться — больше белка, клетчатки, овощей и фруктов.Регулярно заниматься спортом — нужна физическая нагрузка.Не курить.Похудеть до оптимальных показателей ИМТ.Поддерживать нормальное артериальное давление.Контролировать уровень холестерина.Снижать уровень сахара в крови.Признаки инсультаБывают ишемический (80% всех инсультов) и геморрагический инсульты. Первый случается, когда происходит острое нарушение кровоснабжения мозга. Причина — закупорка сосудов или отрыв тромба. Геморрагический инсульт происходит, когда лопается кровеносный сосуд, заливая часть мозга кровью и лишая другие адекватного кровоснабжения.В первые 72 часа после инсульта вероятность смерти составляет 15%. Три из четырех пациентов после инсульта остаются инвалидами.Об инсульте говорят вот эти симптомыВнезапное онемение или слабость мышц лица, рук или ног, особенно, если это происходит только на одной стороне тела.Внезапные проблемы с речью или пониманием, спутанность сознания.Внезапное ухудшение зрения.Внезапные проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или координации.Внезапная сильная головная боль без причины.FAST-тест при инсультепопросить человека улыбнуться (при инсульте один из уголков рта не поднимется),поднять и подержать перед собой руки (одна рука будет опускаться),прислушаться к речи человека (она будет неразборчивой).Если эти симптомы есть, надо сразу же вызвать скорую.