Врач рассказал о неожиданном побочном эффекте кофе
Любителям кофе стоит иметь в виду, что злоупотребление этим напитком ведет к повышенной тревожности, раздражительности и даже агрессивности, отметил в интервью радио Спутник врач-нарколог Алексей Казанцев.
Кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему. Это может нарушить сон. На фоне бессонницы и употребления более двух-трех чашек кофе в день может возникнуть раздражительность и, возможно, агрессивность, – сказал он.
Нарколог уточнил, что многое зависит от сопутствующих обстоятельств.
Тут важно понимать, что кофеин сам по себе не может привести к агрессивности, тут должны быть сопутствующие негативные жизненные ситуации. Свою роль могут сыграть конфликты на работе, в быту или нехватка сна,
– объяснил Алексей Казанцев.
Что касается повышенной тревожности, то она может быть прямым следствием злоупотребления кофе, продолжил он.
Передозировка кофеина может приводить к тревожному состоянию. Очень многие отмечают это, – добавил Алексей Казанцев
Врач посоветовал, как снизить побочные эффекты употребления кофе.
Изначально я бы рекомендовал снизить дозировку кофе в день. То есть не стоит употреблять больше трех чашек кофе в сутки. Также желательно пить кофе в первой половине дня, чтобы повышенная возбужденность не помешала вам заснуть вечером. Если у человека волевой характер, то можно попробовать и вовсе отказаться от употребления кофе,
– заключил Алексей Казанцев.
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