Врач рассказал о неожиданном побочном эффекте кофе

Чрезмерное употребление кофе может привести к нежелательным изменениям в эмоциональном состоянии человека, считает врач-нарколог Алексей Казанцев. В интервью радио Спутник он уточнил, о чем идет речь.Любителям кофе стоит иметь в виду, что злоупотребление этим напитком ведет к повышенной тревожности, раздражительности и даже агрессивности, отметил в интервью радио Спутник врач-нарколог Алексей Казанцев.Кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему. Это может нарушить сон. На фоне бессонницы и употребления более двух-трех чашек кофе в день может возникнуть раздражительность и, возможно, агрессивность, – сказал он.Нарколог уточнил, что многое зависит от сопутствующих обстоятельств.Тут важно понимать, что кофеин сам по себе не может привести к агрессивности, тут должны быть сопутствующие негативные жизненные ситуации. Свою роль могут сыграть конфликты на работе, в быту или нехватка сна,– объяснил Алексей Казанцев.Что касается повышенной тревожности, то она может быть прямым следствием злоупотребления кофе, продолжил он.Передозировка кофеина может приводить к тревожному состоянию. Очень многие отмечают это, – добавил Алексей КазанцевВрач посоветовал, как снизить побочные эффекты употребления кофе.Изначально я бы рекомендовал снизить дозировку кофе в день. То есть не стоит употреблять больше трех чашек кофе в сутки. Также желательно пить кофе в первой половине дня, чтобы повышенная возбужденность не помешала вам заснуть вечером. Если у человека волевой характер, то можно попробовать и вовсе отказаться от употребления кофе,– заключил Алексей Казанцев.