Что ускоряет метаболизм у людей зрелого возраста
Так, людям после 50 лет нужно периодически посещать врачей, регулярно заниматься спортом и добавить в рацион полезные продукты.
Для ускорения метаболизма необходимо в пищу иногда положить перец чили. Содержащиеся в нем капсаициноиды усиливают обмен веществ, что приводит к снижению лишнего веса.
Также эффективен в сжигании калорий может быть имбирь. Он благотворно влияет на ЖКТ, обладает противовоспалительным эффектом, его корень помогает в снижении веса. А такие продукты, как овсянка и темный шоколад, оставляют надолго чувство сытости и разгоняют метаболизм.
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