Названы провоцирующие рак продукты

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова в беседе с «Пятым каналом» рассказала о провоцирующих рак продуктах.По ее словам, одной из причин появления заболевания является избыток в организме рафинированных углеводов. Она посоветовала исключить из рациона продукты из переработанного мяса.«Колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, в соус, например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта»,— отметила она.Филиппова порекомендовала употреблять натуральные продукты, в том числе куриное мясо, говядину или рыбу. По ее словам, важно знать происхождение мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности.