Названы провоцирующие рак продукты
По ее словам, одной из причин появления заболевания является избыток в организме рафинированных углеводов. Она посоветовала исключить из рациона продукты из переработанного мяса.
«Колбасные изделия, сосиски, сардельки, сервелат и так далее. Некоторые виды добавок химических, которые используются, в соус, например, для консервации, для увеличения срока хранения продукта»,
— отметила она.
Филиппова порекомендовала употреблять натуральные продукты, в том числе куриное мясо, говядину или рыбу. По ее словам, важно знать происхождение мяса, чтобы быть уверенным в его безвредности.
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