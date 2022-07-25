Названы привычки японских долгожителей

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Япония уверенно лидирует по числу долгожителей и показателю средней продолжительности жизни, и это может объясняться в том числе и привычками японцев. Россияне вполне могут перенять некоторые привычки японских долгожителей.Для того, чтобы повысить шансы дожить до 100 лет, стоит включить в рацион такой продукт, как водоросли. В составе морских водорослей можно обнаружить клетчатку, антиоксиданты, витамины и микроэлементы, поэтому речь идет о полезном для организма продукте*.Укрепить иммунную систему и оптимизировать работу ЖКТ поможет популярная в Японии ферментированная еда — это такие продукты, как мисо, соя, натто, темпе и сосевый соус*. Сюда стоит добавить органические продукты и напитки — в частности, зеленый чай, который восполняет энергетический баланс и способствует здоровому иммунитету.Считается, что один из секретов японского долголетия — замена пшеницы рисом, уменьшающим вероятность развития сердечно-сосудистых недугов. Однако размер порций все равно нужно тщательно контролировать, чтобы исключить лишние калории. Само-собой, что не следует пренебрегать физической культурой, без которой никакие продукты не раскроют свои полезные свойства.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний