Защита от закупорки: 6 видов продуктов для прочищения артерий

Закупорка артерий жировыми отложениями или атеросклероз чреват развитием опасных для жизни коронарных заболеваний – что помогает прочищать их от жира и холестерина?Жировые, холестериновые отложения внутри артерий сгущают кровь, увеличивая вероятность их закупорки, как частичной, так и полной.«При такой закупорке происходит серьезное снижение притока крови к сердцу и от него. Подобное уменьшение кровотока может привести к различным опасным для жизни коронарным заболеваниям», - сказала в беседе с «МедикФорум» терапевт Тамара Ильинская.Между тем, существуют продукты, в состав которых входят вещества, улучшающие функционирование и состояние сосудистой системы, проводимость сосудов, текучесть крови и другие качества, препятствующие в конечном итоге развитию атеросклероза. Некоторые виды продуктов могут особенно эффективно содействовать прочищению артерий от жирового налета.Разнообразные семена. Многие семена содержат в себе вещества-антиоксиданты и клетчатку, полезные для укрепления здоровья сердечной мышцы и защиты от закупорки артерий. Такие семена, как льняное и чиа, отличаются особенно высокой концентрацией антиоксидантных компонентов и клетчатки. Их употребление дополнительно помогает улучшить уровень инсулина в организме, что важно для недопущения появления диабета.Помидоры. Эти овощи богаты (особенно приготовленные) ликопином – он хорошо известен своей способностью снижать уровень холестерина в организме. Исследования показывают, что люди, которые регулярно употребляют помидоры, имеют гораздо меньший риск различных сердечных заболеваний и состояний, вызывающих закупорку кровотока.Орехи. Самыми полезными для сосудов и сердца считаются грецкие орехи – богатый источник питательных веществ, улучающих функцию сердца. Регулярное употребление грецких орехов помогает прочищать артерии, делая более эффективным кровоснабжение миокарда.Зеленые листовые овощи. Шпинат, брокколи, капуста – считается, что их включение в рацион улучшает защиту сосудистой системы от истончения стенок артерий.Чеснок. Он богат сероорганическими соединениями, которые помогают уменьшить воспаление, уровень холестерина и кровяное давление.Цитрусовые. Это не только хороший источник витаминов. Цитрсовые также богаты антиоксидантами, называемыми флавоноидами, которые действенно помогают уменьшить воспаление и уровень холестерина.