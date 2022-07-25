Диетолог Томи Амидор: семечки защищают сердце и уменьшают уровень сахара в крови

Семечки подсолнечника богаты полезными для человеческого организма аминокислотами и жирами, благодаря чему могут защищать сердечно-сосудистую систему от развития опасных недугов, а также уменьшать уровень сахара в крови. Об этом рассказал диетолог Томи Амидор.При систематическом употреблении очищенных семечек подсолнуха организм получает необходимые для нормальной жизнедеятельности полиненасыщенные жирные кислоты. Эти вещества снижают активность воспалительных процессов, а также способствуют повышению эластичности стенок сосудов.Как отметил эксперт в области здорового питания Томи Амидор, семечки могут эффективно понижать кровяное давление*, из-за которого происходит деградация сосудов, усиливающая вероятность инсультов и инфарктов. Существуют научные работы, которые показывают, что регулярное употребление семян подсолнуха может укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы.Другой важный аспект — в семенах подсолнечника есть хлорогеновая кислота, которая положительно воздействует на уровень сахара в крови. Как итог, семечки помогают оптимизировать уровень глюкозы, и, таким образом, редуцировать риск развития метаболического синдрома, ожирения и диабета.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний