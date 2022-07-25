Чем может быть полезен для организма липовый цвет

Летом липовые аллеи благоухают невероятным ароматом. Еще наши предки знали, что цветение этого растения не только эстетически привлекательно, но и может быть весьма полезным. На Руси липовый цвет считался очень полезным, поэтому его заготавливали впрок на долгие месяцы холодов.Сбором цветов липы занимаются в момент полного цветения в сухую безветренную погоду. Ароматные соцветия собирают не отдельно, а вместе с прицветным листом, и сушат в тени, разложив тонким слоем.В составе липового цвета есть антиоксидантные витамины (каротиноиды и витамин С), эфирное масло, набор полисахаридов, биофлавоноидов и сапонинов.Липовый чай – невероятное противовоспалительное средство, а также обладает антиоксидантными свойствами. Флавоноиды в липе активизируют процессы регенерации.Липовый чай применяют при ревматизме и других суставных заболеваниях. Наружно используют при геморрое, язвах, ожогах, невритах и невралгиях.Антисептические, жаропонижающие и потогонные свойства помогают в борьбе с инфекциями (грипп, ОРВИ, бронхит, цистит, инфекционно-воспалительные болезни у детей). Настоем липы полощут ротовую полость при стоматитах и гингивитах.Липовый чай отлично успокаивает, борется со спазмами и снижает артериальное давление. Так, его можно использовать в дополнение к основной терапии гипертонии, ведь липовый цвет незаменим в профилактике гипертонических кризов, в том числе связанных со стрессом.Липовый чай помогает вывести из организма лишние соли с потом, повышает мочевыделение. Также настой из цветков липы способствует повышению образования желчи и желудочного сока.Омолаживающие свойства липы связаны с присутствием антиоксидантов. Концентрированный липовый настой тонизирует и подтягивает кожу лица.