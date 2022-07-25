Врач Русакова назвала полезный для сердца хлеб на завтрак

По словам диетолога Дарьи Русаковой, цельнозерновой хлеб в умеренной порции на завтрак приносит пользу сердцу.Врач Русакова проинформировала в интервью, что употреблять на завтрак предпочтительнее хлеб цельнозерновой, а не в виде белого пшеничного батона. Медик заметила, что употреблять такой более «грубый» хлеб гораздо полезнее для сердца.«В цельнозерновом хлебе содержится витамин В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы», - сказала Русакова.Диетолог добавила, что цельнозерновой хлеб, помимо прочего содержит пищевые волокна, благодаря которым снижается уровень холестерина. 100 граммов этого хлеба (также черного) содержат до четверти суточной нормы пищевых волокон, тогда как аналогичная порция белого хлеба – только десятую часть.В целом, констатирует эксперт, хлеб даже в своих здоровых и полезных вариантах является продуктом, есть который нужно всегда умеренно. На завтрак, по мнению Русаковой, не стоит употреблять больше двух кусков. Помимо того, хлеб не следует есть вместе с крахмалистыми продуктами – картофелем, мучными изделиями, некоторыми крупами«Такой хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами», - цитирует специалиста Ura.ru.