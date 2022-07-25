Жаворонки, совы и голуби - чем отличаются хронотипы и как определить свой режим

Существует общепринятый трудовой режим активности человека с первых лучей солнца до наступления полной темноты. Кто-то без труда просыпается рано утром, готовый покорять вершины. Другие не могут разомкнуть глаз, полностью просыпаясь ближе к обеду, и часто опаздывают к началу рабочего дня. Такая разница объясняется тем, к какому хронотипу – стандарту суточной активности, относится человек.Исследователями доказано, что хронотип не связан с желанием человека, воспитанием или образованием и не поддается перенастройке. Все предопределено природой, уровнем мелатонина в крови и тонкой настройкой белков-регуляторов. То есть биоритмы передаются нам генетически от родителей, точно так же, как цвет волос и глаз.По статистическим данным, «сов» на земле примерно 40%, а «жаворонков» всего лишь 30%. Остальные 30% людей принадлежат к промежуточному хронотипу «голуби»."Жаворонки"«Кто рано встает, тому Бог подает» - люди с таким режимом просыпаются не позднее 6-7 часов утра, совершенно не чувствуя разбитости. Продуктивнее всего «жаворонки» работают на «свежую» голову. В солнечное время суток испытывают пик активности. А к вечеру чувствуют усталость и не способны делать трудную работу и принимать ответственные решения. Если «жаворонку» придется бодрствовать ночью, то утро пройдет в состоянии анабиоза. Таким людям очень тяжело вернуться к привычному режиму.Интересно, что у «жаворонков» желудок просыпается вместе со всем организмом, поэтому сытный завтрак крайне важен для продуктивного дня. Физическими нагрузками лучше всего заниматься до 13 часов, так как в это время суток наступает пик мышечного тонуса. Дневная активность приходится на два периода с 8 до 13 и с 16 до 19 часов. В промежуточное время «жаворонки» чувствуют вялость, желая завершить работу. Вне зависимости от загруженности дня спать они отправляются в 21-22 часа."Совы"У людей с таким режимом наблюдается систематическое отставание фазы отдыха. «совы» ложатся спать в 2-3 часа ночи, так как в темное время суток испытывают состояние повышенной физической активности. Ранние подъемы для них почти невозможны и крайне мучительны, состояние дремоты не покидает до 14 часов. Работа в традиционном биоритме может привести к хронической бессоннице, поэтому «совы» стараются выбирать ночную трудовую деятельность, просыпаясь не раньше 11-12 часов.Утро «совы» как правило начинают с крепкого чая или бодрящего ароматного кофе. А завтракают много позже, так как сразу после пробуждения есть не хотят. Пик мозговой активности у «сов» наступает с 13 до 14, затем с 18 до 20 и с 24 до 2 часов. Поэтому тренировки лучше назначать на вечернее время."Голуби"К промежуточному хронотипу относятся люди, предпочитающие просыпаться позже «жаворонков», а засыпать раньше «сов». «Голуби» легко переносят смену дня и ночи, сохраняя высокий уровень активности на весь период бодрствования. Спокойно переносят звук будильника в 7-9 утра и через час после подъема избавляются от дремоты, приступая к завтраку. Так как у «голубей» отсутствуют пики физической активности, их работоспособность равномерна на протяжении всего дня. Запланированные дела успевают выполниться в течение смены.Люди промежуточного хронотипа безболезненно переносят редкие сдвиги в графике на 2-3 часа. При вынужденном бодрствовании ночью или более раннем подъеме «голуби» быстро осваиваются и вливаются в рабочий ритм. А вот кардинальное постоянное изменение режима дня может привести к длительному стрессовому состоянию. Поэтому следует отправляться спать около 23-24 часов. Тренировки будут эффективнее всего в период с 7 до 9 утра и с 22 до 23 ночиИнтересные фактыХронотип человека напрямую влияет на выбор профессии. Среди «жаворонков» преобладают аналитики, склонные к решению логических задач и вычислительным расчетам. Среди «сов» часто встречаются творческие личности с гуманитарным складом ума. По результату опроса в европейских мегаполисах, «совы» по истечении 50 лет богаче и успешнее «жаворонков», а «голуби» наиболее устойчивы к стремительному ритму индустриальных центров.Согласно исследованиям, у «сов» содержание гормона молодости мелатонина, вырабатываемого ночью, в полтора раза ниже, чем у «жаворонков». Нехватка мелатонина в будущем приводит к преждевременному старению. Ученые также утверждают, что именно в ночное время происходит обработка и очистка полученной за день информации. А ночное бодрствование перегружает мозг и приводит к истощению организма и быстрой утомляемости. Но и с «жаворонками» не все гладко – вынужденные рано вставать, они постоянно не досыпают, а потому часто бывают раздражительными и вспыльчивыми.Некоторые ученые сходятся во мнении, что изначально существовал лишь один вариант хронотипа – «жаворонки», а «совы» появились с возникновением электричества. И хотя современное общество до сих пор придерживается режиму дня, свойственному биоритмам «жаворонков», электричество предоставляет возможность «совам» работать и отдыхать в ночное время суток. Это подтверждается отдаленными регионами Африки, где местные жители до сих пор не знакомы с преимуществами цивилизации XXI века. Аборигены неизменно ложатся спать с наступлением темноты и встают с первыми лучами солнца, не испытывая при этом разбитости и вялости.В одной из статей врач-психотерапевт Николай Норицын предположил, что люди-«жаворонки» происходят от первобытных собирателей, а «совы» – от первобытных охотников. Собиратели работали только при свете солнца, а ночью спали. Охотники ночью бодрствовали и могли подремать в ожидании добычи. Благодаря чуткому сну они быстро просыпались и были готовы к действиям.Всем хронотипам для полноценного отдыха нужно проспать треть суток. И совершенно не важно в какое время. В Америке были проведены исследования влияния биоритмов на производительность труда и связь между недосыпанием и потерями прибыли. Ежегодно 65% американцев не досыпают из-за того, что работают не по своему биоритму. В результате неэффективной работы не выспавшихся сотрудников, экономика страны ежегодно теряет 18 миллиардов долларов. Поэтому нужно с уважением относиться к собственному хронотипу и не пытаться изменить себя из «совы» в «жаворонка» или наоборот.