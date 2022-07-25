Психолог Гамаюн объяснила, как женщины сами подталкивают мужчин на измену

В истории с «походами налево» чаще всего виноваты оба партнера. Но есть кое-то что в поведении женщины, что буквально подталкивает супруга в объятия любовницы.Простить или с вещами выставить за дверь — когда женщина сталкивается с изменой мужа это первые вопросы, которые надо решить. Но перед этим стоит задуматься, а так ли уж все однозначно. И речь не о наличии или отсутствии самого факта измены, женщины иногда сами косвенно подталкивают своего любимого на «поход налево».женский психолог, семейный психолог, коуч.- Конечно, неправильно всю ответственность перекладывать на женщину, — предупреждает психолог Элена Гамаюн. — Существует тип мужчин, у которых такое мировоззрение, он считает себя самцом, который должен привлечь к себе как можно больше женщин. Но это, скорее, из разряда психологических нарушений.Эксперт «Доктора Питера» объяснила, что если у женщины именно такой муж, то она в этой истории ни причем, она никак не подталкивает его на измену, мужчина сам по себе такой. Но есть истории, где играет роль и сама женщина.Существует несколько типов связей между партнерами:эмоциональная — это сердечная любовь, забота друг о друге, важный момент, который объединяет людей;сексуальная — речь об интимной близости, когда оба получают удовольствие от нее, радуются желанию;мировоззренческая — речь о взаимопонимании, общих целях и общих интересах.- Разрушение любой из этих связей подталкивает мужчину к измене, — объяснила психолог Гамаюн. — Нет удовольствия от интима, обесценивание поддержки и внимания, различия в интересах — в этом случае мужчина может начать искать другую женщину, с которой получится или восстановить разорванную связь, или получить все три сразу.Что еще подталкивает на изменуНехватка времениОчень часто это проблема деловых женщин, тех, кто занимается собственным бизнесом и много времени проводит на работе. Когда времени на партнера не хватает, мужчина начинает чувствовать себя ненужным, кажется, что его усилия в семье бессмысленные.Занижение самооценкиСогласитесь, никто не хочет быть слабым, неказистым, бестолковым. Но иногда дамы в выражениях не стесняются, оскорбляют своего мужчину и наедине, и прилюдно. А тем временем мужчина хочет быть сильным, умным, великим. Он отправляется на поиски женщины, которая разглядит в нем эти качества.РазочарованиеДо свадьбы она была доброй, хозяйственной и заботливой. А после — как подменили, хотя еще некоторое время держалась. Женщина оказалась не такой, какой ее видел мужчина, и он разочарован.- Еще раз стоит повторить, измена — это проблема двух сторон, а не только женщины, или только мужчины, — подчеркивает психолог Элена Гамаюн. — Женщины, кстати, тоже изменяют.