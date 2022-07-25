Какие фрукты и ягоды можно есть диабетикам: ответ врача
«Фруктов должно быть умеренно, особенно с большим содержанием сахара. Это виноград, хурма, арбузы, дыни, очень сладкие ягоды, бананы», – отметила врач.
Больным с диабетом второго типа следует употреблять фрукты и ягоды маленькими порциями, так как есть риск ожирения. В случае пациентов на инсулинотерапии или наличия диабета первого типа ограничения практически отсутствуют.
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