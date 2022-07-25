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Диетолог Ирина Писарева: если повышен уровень холестерина или имеются проблемы сердечно-сосудистого характера, не следует есть мясо жирных сортов.В интервью врачом были названы несколько категорий людей, которым не следует есть мясо, – одну из таких групп составляют люди, у которых имеются метаболические заболевания. Кроме того, мясо является особенным, очень тяжелым продуктом для людей с почечными нарушениями«Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, то это может плохо сказаться на организме. Поэтому людям с заболеваниями выделительной системы, почек стоит быть аккуратными и контролировать свой рацион», - сообщила Писарева.Также в комментарии URA.RU медик добавила, что от мяса в некоторых случаях следует отказываться людям с повышенным уровнем холестерина, гипертоникам и тем, кто страдает другими хроническими нарушениями в работе сердца и сосудов. Этим категориям нужно строго контролировать потребление жирного мяса, в то время как постные сорта мяса, птица вполне позволительны в их рационе.Людям из перечисленных категорий Писарева посоветовала консультироваться с врачом по поводу того, каким должен быть их рацион.