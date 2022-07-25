Отоларинголог Зайцев рассказал, что делать при простуде из-за кондиционера
Он пояснил, что реакция на кондиционер встречается очень часто. Он пересушивает воздух и переохлаждает слизистую оболочку, иногда вызывая ее воспаление. Это, в свою очередь, провоцирует кашель.
Как правило, подобное проходит очень быстро, не требует лечения и не приводит к сколь-либо серьезным последствиям.
«Если человек сам контролирует и понимает, что с ним произошло, знает, как это предупредить, то это не грозит какими-то серьезными последствиями. Мороженым это не лечится, но хорошо помогает горячий чай. И если дальше нет провокации переохлаждением, едой, питьем, климатом, то все очень быстро проходит», — приводит издание «Слово и Дело» слова специалиста.
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