Отоларинголог Зайцев рассказал, что делать при простуде из-за кондиционера

Сейчас, когда стоит жара, для многих спасением становится кондиционер. Однако кондиционеры могут вызвать некоторые проблемы со здоровьем. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что делать в таких случаях.Он пояснил, что реакция на кондиционер встречается очень часто. Он пересушивает воздух и переохлаждает слизистую оболочку, иногда вызывая ее воспаление. Это, в свою очередь, провоцирует кашель.Как правило, подобное проходит очень быстро, не требует лечения и не приводит к сколь-либо серьезным последствиям.«Если человек сам контролирует и понимает, что с ним произошло, знает, как это предупредить, то это не грозит какими-то серьезными последствиями. Мороженым это не лечится, но хорошо помогает горячий чай. И если дальше нет провокации переохлаждением, едой, питьем, климатом, то все очень быстро проходит», — приводит издание «Слово и Дело» слова специалиста.