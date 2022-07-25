Эксперт рассказал, как выбрать веник для бани

Доктор Владимир Эни-Олорунда рассказал, как правильно выбирать веник для парения и на что нужно обращать внимание.О пользе бани сказано и написано уже много. Веник — один из важных атрибутов, без которых поход в баню не будет полноценным.«Баня улучшает метаболизм, укрепляет иммунную защиту, омолаживает кожу, выводит из организма токсины и шлаки, расслабляет, успокаивает нервы и даже избавляет от похмелья», — говорит эксперт.Веник не только помогает создать особую атмосферу, но и выполняет другие задачи.Березовый веник идеально подойдет тем, кому нужно очистить кожу от высыпаний и угрей. Он хорошо выводит токсины, шлаки. Хорош такой веник при заболеваниях бронхов.Дубовый веник — идеальный выбор для людей с жирной кожей. Благодаря содержанию эфирных масел, после парения таким веником кожа станет более матовой, чистой, упругой. Дубовый веник обладает бактерицидными свойствами и будет полезен для всего тела.Липовый веник — эффективное потогонное средство. Богат витамином С, оказывает противовоспалительное действие на весь организм, укрепляет иммунитет.Осиновый веник — бактерицидный инструмент. Он буквально выгоняет болезни из организма, особенно эффективен при простудных заболеваниях.