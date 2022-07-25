Одно упражнение — всего 4 минуты и больше нет никаких проблем с давлением

Не можете встать утром с кровати и до последнего прокручиваете будильник на 5 минут позже? Благодаря нашей особенной зарядке вы научитесь легко и быстро просыпаться. Для этого не нужно выполнять комплекс тяжелых упражнений, вам понадобится всего лишь помассировать свои уши!Причины проблем с давлением – это стрессы и постоянные переживания. Также гипертония может развиться у людей, которые генетически расположены к данной болезни. В развитии гипертонии не последнюю роль играет и окружающая среда.Чем больше человек будет переживать стрессовых ситуаций, тем больше вероятность того, что у него может появиться гипертония. Если своевременно обратить внимание на гипертонию и начать её лечить, то можно избежать серьезных последствий, но, как правило, люди не замечают симптомов гипертонии и не лечат её ещё в начальной стадии. Даже у здорового человека может наблюдаться повышенное давление в некоторых ситуациях. Но при этом оно не достигает кризисного момента и не является опасным для человека.Данные упражнения в виде массажа помогут нормализовать давление, взбодриться, избавят от сонливости, нервного напряжения, а в некоторых случаях помогут устранить и головную боль. Они очень легкие в применении, их можно выполнять как дома, так и на работе.Простая и уникальная методика для вашего здоровья и отличного самочувствия!Как улучшить работу мозга:1. Первое упражнениеПоместите ладони за уши и загните ушные раковины. Подержите их в таком положении несколько секунд.2. Второе упражнениеЗахватите мочки ушей пальцами, затем медленно начинайте оттягивать их вверх, вниз и в стороны. Главное делать это не очень сильно.3. Третье упражнениеПоложите ладони на ушные раковины, затем медленно начинайте растирать и массажировать их.4. Четвертое упражнениеЛегкими движениями кончиков пальцев массируйте козелки и ушные отверстия.5. Пятое упражнениеПоложите ладони на ушные раковины и сделайте несколько пружинящих движений. Это упражнение способствует улучшению слуха.6. Шестое упражнениеЧтобы освободить ушные проходы от серы, нужно выполнять несколько простых упражнений: потрите выпуклости за ухом, загните ушные раковины, вращайте козелок по часовой стрелке.Данная 3 минутная зарядка для ваших ушей поможет вам проснуться с легкостью и заставить ваш мозг работать на полную мощность!