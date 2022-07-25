5 рецептов для идеально гладких пяточек

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Ухаживая за кожей пяток, после увлажнения, нужно пройтись по ним пемзой. Это позволит удалить мертвые клетки кожи с ее поверхности. Потом - нанести один из домашних кремов.Неровная, сухая, шершавая и даже потрескавшаяся кожа на ступнях является очень распространенной проблемой. Многие находятся в постоянном поиске ее решения, поскольку это весьма неприятно. Да и внешний вид у такой кожи далеко не привлекательный, что и говорить. А ведь лето уже почти настало. Поэтому пришло время срочно заняться своими пяточками и привести их в порядок!5 домашних кремов для пяток, нежных, как у ребенкаУвлажняющий крем из парафинаПитательный крем из авокадо и бананаОтшелушивающий крем (скраб) на основе лимонаМедовый кремКрем на основе какаоНа самом деле восстановить гладкость кожи на пятках очень просто. И в сегодняшней статье мы поделимся с вами несколькими рецептами домашних кремов для огрубевшей и потрескавшейся кожи на ступнях. Все их очень легко приготовить. И ваши пяточки снова будут безупречно гладкими!Увлажняющий крем из парафинаПарафин — необыкновенно полезный продукт для борьбы с сухостью кожи. Чтобы приготовить такой крем, вам понадобится положить в какую-нибудь емкость 2 чашки парафина (примерно). Добавьте одну столовую ложку кокосового или оливкового масла. Подогрейте на водяной бане до тех пор, пока парафин не расплавится. Когда это случится, дайте немного остыть и наносите прямо на пятки.Очень важно, чтобы парафин не был очень горячим, чтобы не повредить пересохшую кожу ног. И еще, на всякий случай, парафин не должен быть жидким, а его нормальный цвет — белый. Его следует оставить на пятках минут на 30 для воздействия, а затем смыть теплой водой.Питательный крем из авокадо и бананаСледующий рецепт — крем на основе авокадо и банана. Для этого вам понадобится половинка авокадо и один небольшой банан. Оба ингредиента нужно будет почистить, размять и смешать до получения однородной консистенции.Когда смесь будет готова, нанесите ее на пятки и оставьте для воздействия тоже на 20-30 минут. Для достижения лучших результатов, рекомендуется обернуть ноги полиэтиленом. По истечении указанного времени просто смойте крем небольшим количеством теплой воды.Отшелушивающий крем (скраб) на основе лимонаНеплохой альтернативой для потрескавшейся кожи на пятках станет и домашний пилинг на основе лимона. Только предварительно необходимо обязательно убедиться, что нет глубоких трещин. В противном случае такая процедура вызовет жжение и боль. А так, крем готовится очень легко.Просто смешайте свой обычный увлажняющий крем с четвертью стакана лимонного сока и половиной стакана сахара. Сахар будет способствовать удалению омертвевших клеток кожи, в то время как крем с лимоном будут кожу увлажнять и питать.Медовый кремМед — это поистине волшебный продукт натурального происхождения. Он обладает многочисленными полезными для здоровья свойствами: помогает облегчить состояние при различных недугах и заболеваниях и такая несущественная проблема, как сухая и потрескавшаяся кожа на пятках, не будет исключением.Вам нужно просто смешать мед с небольшим количеством воды. При этом мед должен сохранить свою вязкость и тягучесть. После этого нанесите мед на пятки (предпочтительно горячим) и оставьте для воздействия на полчаса. Чтобы получить лучший результат, после данной процедуры можете также воспользоваться пемзой. Пятки станут значительно более гладкими.Крем на основе какаоНу и наконец, нельзя не сказать про масло какао, которое также будет превосходным средством для потрескавшихся пяток, благодаря своим смягчающим и увлажняющим свойствам.А рецепт чрезвычайно прост. Смешайте масло какао с небольшим количеством оливкового масла, нанесите получившуюся смесь на пятки и оставьте на всю ночь. Утром вы будете приятно удивлены результатом!Смелее, пробуйте! Ведь натуральные средства всегда лучше покупных, готовьте свои пяточки к лету без вреда для своего здоровья!