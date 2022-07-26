Что в вашем моющем средстве? Вредит ли бытовая химия здоровью и природе

«Без хлора», «натуральная основа», «растительные компоненты», «эко» – кричат производители бытовой химии. Но как на самом деле моющие средства влияют на здоровье и окружающую среду?Попробуем выяснить, что скрывается внутри привлекательных баночек и каких ингредиентов в бытовой химии нужно избегать.Нагрузка на кожу и окружающую средуВы когда-нибудь задумывались, с каким количеством веществ мы находимся в постоянном контакте? В среднем ежедневно на кожу человека попадает порядка 515 химических компонентов. Примерно 60% этого «добра» наша кожа впитывает. Давайте разберемся, что может быть для нас опасным и в чем это заключается.Чаще всего производство даже самых дорогих синтетических моющих средств основано на продуктах переработки нефти и газа – дешевой сырьевой базе. Дешевой и не отвечающей экологическим стандартам нового поколения. А люди их покупают, доверяя производителям, которые в рекламных роликах приписывают своим продуктам волшебные свойства, в том числе натуральность и безопасность.Часто у потребителя самым важным становится не безопасность средства для здоровья и окружающей среды, а скорость уничтожения всего живого на поверхности вещей. Более того, если поставить перед среднестатистической домохозяйкой выбор между моментальной кристальной белизной унитаза (кстати, далеко не безопасной для здоровья кожи и легких) и не наносящим вред здоровью средством (правда, с которым нужно приложить на пару минут больше усилий для того же эффекта, да еще и заплатить на 10 гривен дороже), вероятнее всего, она выберет первый вариант.Как правило, такой выбор мы делаем из-за недостатка знаний о товарах народного потребления и их составах. Давайте разбираться.Начнем с того, что юридически производитель не обязан расшифровывать полный состав средства. Он вполне может обойтись обобщающими наименованиями: «краситель», «эмульгатор», «отдушка», «загуститель», «стабилизатор», «усилитель», «консервант». А что за этим скрывается – коммерческая тайна. Зная о таких уловках, при выборе бытовой химии следует руководствоваться принципом «не уверен – не бери».Теперь поговорим о том, какие компоненты в конкретных видах средств лучше избегать, а средства с ними лучше оставить на магазинной полке.Освежители воздухаРаспыленные мелкодисперсные частицы химических соединений легко проникают в организм через лёгкие и кожу. Систематическое вдыхание такого большого количества критичных и токсичных компонентов может вызвать разнообразные последствия – от развития аллергических реакций и раздражения кожных покровов, слизистой и органов дыхания до тошноты, нервных расстройств и даже влияния на репродуктивную функцию и кровеносную систему. Особенно опасен такой контакт для аллергиков, астматиков и детей. Из чего чаще всего состоят освежители:формальдегид,фталаты,фосфаты,пропан, изобутан, бутан,бензол,синтетические отдушки,аммиак.В 2008 году американские ученые в ходе исследования выяснили, что люди, использующие в домах освежители воздуха из массмаркета, страдают онкозаболеваниями на 130% (!) чаще тех, кто предпочитает натуральные освежители.Средства для мытья унитазаАПАВ,серная кислота,соляная кислота,муравьиная кислота,токсичные красители,хлор,синтетические отдушки.Во-первых, эти компоненты отравляют окружающую среду. Ведь всё, чем мы чистим унитаз, отравляется в сточные воды. Во-вторых, мы этим дышим во время уборки, находясь в маленьком замкнутом пространстве.Кстати, не забывайте включать при уборке вытяжку: серная, соляная, муравьиная кислоты, добавленные в средства, – сильные окислители. При случайном попадании на кожу или слизистые возможен сильный химический ожог. Также не стоит забывать и о летучих свойствах кислот: их молекулы довольно быстро переходят в газовую фазу. Достаточно ли вы соблюдаете технику безопасности при уборке с ними? А ведь даже в лабораториях при работе с этими компонентами есть четкие правила, спецодежда и определенные условия для безопасного рабочего процесса.Жидкости для мытья полаАнионные пав,фосфаты,синтетические консерванты,отдушки.Когда чаще всего хочется хорошенько вымыть пол? Конечно, когда в доме есть дети, ну, или хотя бы домашние животные. А теперь представьте, когда такой ядреной смесью помыли пол и дружно всей семьей подышали «альпийской свежестью», а детки еще проползли по этому полу и потянули ладошки в рот, потерли нежные щечки. Пожалуй, пыль при таком раскладе кажется не такой уж и страшной, а убрать ее можно и просто водой. Или один раз «разориться» на парогенератор. Если хочется максимальной стерильности.Средства для мытья посудыПодавляющая основа состава – это АПАВ или А-тензиды, приправленные агрессивными консервантами и ароматизаторами.Главная их опасность в том, что они плохо смываются водой и остаются в виде пленки на поверхности посуды. Попадание остатков средства внутрь организма здоровья нам точно не добавит. А степень этого вреда зависит от количества и вида критичных компонентов. Они накапливаются в организме и буквально отравляют нас изнутри.Нужно также понимать, что уровень pH в бытовой химии гораздо выше, чем в обычном кусковом мыле. Это необходимо для повышения очищающих свойств средства. Поэтому даже при выборе самых натуральных и безопасных по составу средств необходимо надевать перчатки во избежание дерматологических реакций.Стиральный порошокАгрессивные АПАВ или атензиды (чаще всего это сульфаты – Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate),фосфаты и фосфонаты,фталаты,синтетические ароматизаторы,оптические отбеливатели,хлор,синтетические консерванты,ГМО-энзимы.Все эти химические соединения не до конца выстирываются водой из волокон ткани. А ведь одежда, нательное и постельное белье контактируют с нашей кожей круглосуточно. Задерживаясь в решетке ткани, критичные компоненты разрушают барьерные свойства кожи, т. к. находятся с ней в постоянном контакте, тем самым помогая проникновению болезнетворных бактерий в наш организм. Это может привести к нарушению иммунитета, контактным дерматологическим реакциям, поражению нервной системы, печени, почек, легких.Любые стиральные порошки необходимо хранить в герметично закрытых упаковках. А насыпая их в стиральную машину, желательно надевать маску и перчатки. Если нет желания заморачиваться таким образом при каждой стирке, лучше отдать предпочтение жидким формам средств для стирки. Но составы и у них также не должны содержать вышеперечисленных компонентов.Попадая в сточные воды, химия наносит непоправимый вред окружающей среде, также негативно влияя и на наше здоровье (не забываем про пищевые цепочки!).Средства для мытья окон и стёколНионные ПАВ,аммиак,консерванты,токсичные красители,отдушки.И всё это в упаковке с распылителем. А у большей части состава даже нет расшифровки и указания конкретного компонента. Однако всё это вдыхается (ведь вряд ли кто-то будет убираться в респираторе), попадает на кожу, на слизистые, в глаза и провоцирует, в лучшем случае, раздражение.Хозяйственное мылоDisodium EDTA,Trietanolamine,красители (тоже встречаются),натриевые соли жирных кислот животных жиров,энзимы,оптический отбеливатель.Основа такого мыла, как правило, – животные жиры, что не особо приятно и не очень этично. На рынке достаточно вариантов мыла на основе растительных масел.Триэтаноламин, часто встречающийся в составе, – сильный аллерген: может вызывать контактный дерматит или еще что-то похуже (при определенных условиях он образует канцерогенные соединения). Поэтому средствам с этим компонентом в составе ни в коем случае нельзя контактировать с кожей. А в хозяйственном мыле, как правило, он сочетается с Disodium EDTA, который увеличивает проницаемость кожи и может вызвать раздражение.Регулярный контакт с таким мылом вряд ли принесет здоровье или хорошие впечатления.А что же выбрать?Теперь вы знаете, каких компонентов в составах лучше избегать. Даже если производитель без зазрения совести указывает на этикетке «эко», «био», «натуральный», а внутри бутылочки со средством в лучшем случае содержится 2% натуральных компонентов. Например, 2% экстракта укропа и 98% хлора – всё ок, средство юридически натуральное, ибо содержит натуральные компоненты. Но вас теперь не обмануть и не провести!И, если вам кажется, что это всё очень сложно, что выбор натуральных и безопасных для человека, для окружающей среды средств ограничен, – спешу вас обрадовать! В 2022 году даже в самых маленьких городах нашей страны, в обычных сетевых супермаркетах, можно отыскать альтернативные средства, которые не навредят ни вам, ни нашей планете. И стоимость их не очень-то и отличается от популярных НЕэкосредств.