Занятия спортом только по выходным тоже могут улучшать здоровье

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Если на полноценную физическую активность, ходьбу и спорт остаются только выходные дни, это все равно приносит пользу здоровью и может продлевать людям жизнь, установили ученые.Известно, что минимальный уровень физических нагрузок, полезных для укрепления здоровья, составляет 150 минут за неделю. Новое исследование британских медиков, представляющих Университет Тиссайд (Teesside University), говорит, что занятия физкультурой только по выходным тоже могут иметь смысл«Занятия спортом только по выходным все равно приносят пользу для здоровья и снижают риск смерти от болезней сердца», - завили авторы исследования.Ими был проанализирован образ жизни 60 тыс. человек возрастом от 40 лет. В зависимости от уровня физических нагрузок испытуемые были поделены на категории – регулярно занимающиеся спортом, иногда занимающиеся спортом и малоподвижные. Сравнив их риски умереть в результате сердечно-сосудистых патологий, специалисты установили: люди, которые имеют возможность заниматься спортом только в выходные дни, значительно лучше защищены от смертоносных сосудистых катастроф, чем те, кто предпочитает проводить свободное время на домашнем диване.«У тех, кто тренировался только в выходные дни, по сравнению с теми, кто вел сидячий образ жизни и не занимался никаким видом спорта, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже примерно на 40%, а риск смерти от всех видов рака - на 18%», - констатировали исследователи.