Какой тип усталости вы ощущаете?

Состояние усталости — неизбежный спутник нашей жизни. Мы можем ощущать её и в рабочие дни, и даже в выходные. Ежедневный недостаток энергии может помешать нам нормально функционировать и снижает качество нашей жизни.Усталость — это чувство нехватки энергии и мотивации для полноценного физического или эмоционального функционирования.Сама по себе усталость — это не болезнь. Как правило, чувство усталости появляется в результате физической или умственной деятельности. Обычно это можно устранить с помощью полноценного отдыха. Но иногда усталость может быть симптомом какого-то недуга.Существуют различные причины усталости, такие как, например:проблемы со здоровьем;связанные с работой;эмоциональные проблемы и стресс.Виды усталостиСоциальнаяОна появляется в результате постоянного общения с другими людьми. Вы можете почувствовать это после личного общения, переписок, ответов на комментарии в социальных сетях, а также во время видеозвонков. Такого рода усталость может быть причиной того, что вы плохо себя чувствуете.ЭмоциональнаяОна проявляется, когда человек чувствует грусть или расстройство в течение длительного периода времени. Если вы на протяжении долгого времени испытываете негативные эмоции, вы устаете. Много энергии тратится, когда человеку грустно, и именно поэтому эти эмоции сопровождаются истощением.МентальнаяЭтот тип усталости похож на физическую, но разница в том, что устало ваше сознание, а не тело. Это проявляется после длительного психического стресса. Ментальная усталость сопровождается плохим настроением, бессонницей, неспособностью сосредоточиться, потерей мотивации и трудностями с выполнением простых задач.Физическая или мышечнаяОна появляется в результате физической активности и выполнения различных упражнений. После получения нагрузки в течение некоторого времени мышцы не способны работать оптимально, и общая работоспособность человека снижается.БольЧтобы справиться с болью, наше тело тратит не только эмоциональную, но и физическую энергию, поэтому человек может чувствовать усталость во время болезни. Она также может проявиться, если боль мешает человеку хорошо спать.ХроническаяЭто очень сильный тип усталости, который человек испытывает в течение длительного периода - более шести месяцев. Это состояние мешает человеку полноценно выполнять повседневную деятельность и не проходит после отдыха. От подобной усталости невозможно избавиться, даже побывав в отпуске. Если вам свойственно это состояние, не помешает обратиться к психотерапевту.