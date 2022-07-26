Гастрономические привычки, которые могут привести к инфаркту

Проблемы с сердцем и сосудами сегодня являются чуть ли не самым большим поводом для волнения среди врачей. Стрессы и вредные пищевые привычки вместе с курением приводят к неутешающим результатам — каждый третий житель большого города начинает испытывать проблемы с главной мышцей в организме. Но с чего же начать путь к налаженной сердечно-сосудистой системе? Во-первых, с коррекции режима питания. Мы посоветовались с диетологом и решили собрать топ самых опасных для сердца продуктов.СольЛюбители подсолить любое блюдо должны прочитать этот пункт особенно внимательно. Дело в том, что соль часто способствует повышению артериального давления, что может привести к инфаркту. Конечно, полностью отказываться от соли не стоит, однако старайтесь не увлекаться солениями и копчениями, которые содержат просто невероятное количество этого натурального консерванта.ПолуфабрикатыДа, готовые мясные блюда очень удобны, когда готовить совсем не хочется, но при этом не стоит забывать, какой вред они могут нанести вашей сердечно-сосудистой системе. В колбасах, готовых котлетах и слишком жирном мясе содержатся насыщенные жиры, которые медленно, но верно подводят вас к предынфарктному состоянию. Нужны ли вам приключения в больнице? Мы тоже думаем, что нет.АлкогольПятничные вечеринки с друзьями и морем алкоголя радуют только в ранней молодости, но чем старше вы становитесь, тем больше проблем приносит употребление спиртных напитков. Мы уже не говорим о проблемах с печенью и поджелудочной железой, которые ждут поклонников даже элитных сортов алкоголя, а вот получить перебои в работе сердечно-сосудистой системы можно в два счета. Причем вы даже не заметите, как зависимость станет вашей главной проблемой в жизни.