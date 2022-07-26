Врач советует использовать арахис для борьбы с жиром на животе

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Врач-диетолог и фитнес-эксперт Наталья Комова: арахис – идеальный продукт для подавления аппетита и профилактики переедания.Врач напомнила в интервью, что в области живота часто аккумулируется висцеральный жир, способный проникать глубоко внутри живота и способствовать воспалению внутренних органов – например, печени или кишеника.«Висцеральный жир повышает риск серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, болезнь Альцгеймера, диабет 2 типа, инсульт», - перечислила Комова.Делясь советами по избавлению от опасного жира на животе, врач заметила, что с этой целью в рацион следует включать арахис – «лучшее средство для подавления аппетита», похудения или поддержания веса.«Арахис – отличный источник клетчатки, белков и полезных для сердца жиров (например, мононенасыщенных или полиненасыщенных). Все это подавляет аппетит и усиливает чувство сытости, позволяя есть меньше», - объяснила Комова.Эксперт добавила, что, помимо вышеупомянутых питательных веществ, арахис богат флавоноидами, фитостеролами, фенольными кислотами и ресвератролом. Данные соединения снижают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют увеличению продолжительности жизни.Вдобавок состав арахиса содержит аминокислоту триптофан, благодаря которой увеличивается выработка и высвобождение химического вещества серотонина, вызывающего хорошее самочувствие. Также в арахисе присутствуют витамины Е и В, обеспечивающие здоровье кожи.Врач резюмировала, что потребление арахиса в сочетании с упражнениями, быстрой ходьбой или бегом трусцой помогает быстрее обрести желанную стройность, убрать жир на животе.